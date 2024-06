60€ di sconto sulla soundbar Sonos! Compatta ma capace di sorprendere

Le soundbar compatte spesso non godono della stessa considerazione tra gli audiofili più esigenti, poiché la loro lunghezza limitata impedisce di ottenere un adeguato effetto stereo, figuriamoci il surround. Tuttavia, come in ogni categoria di prodotto, ci sono delle eccezioni che riescono a sorprendere. La Sonos Beam Gen2 rappresenta l'eccellenza delle soundbar compatte, combinando dimensioni ridotte con prestazioni audio di qualità. Attualmente, Mediaworld la offre a 439,99€, con uno sconto di 60€ rispetto al prezzo originale.

Sonos Beam Gen2, chi dovrebbe acquistarla?

La Sonos Beam Gen2 è ideale per chi desidera elevare l'esperienza d'intrattenimento domestico sotto tutti i punti di vista. Raccomandata agli appassionati di musica, film e videogiochi che cercano un audio di alta definizione, questa soundbar promette un'esperienza sonora immersiva grazie alla tecnologia Dolby Atmos. Sia che si voglia godere di un film, immergersi in un videogioco o semplicemente ascoltare la musica preferita, la Sonos Beam Gen2 offre dialoghi cristallini e un audio tridimensionale che rivoluziona il modo di vivere i contenuti audiovisivi a casa.

Grazie alla sua configurazione veloce e alla possibilità di essere controllata attraverso app, voce o Apple AirPlay, è perfetta per chi cerca sia convenienza che qualità superiore in un unico prodotto. Inoltre, il design elegante e compatto della Sonos Beam Gen2 la rende un buon complemento di arredamento per ogni tipo di ambiente, adattandosi sia a una sistemazione a parete sia all'essere collocata su un mobile.

La tecnologia Trueplay ottimizza il suono in base all'acustica della stanza, assicurando la migliore esperienza d'ascolto possibile indipendentemente dalla disposizione degli spazi. Per gli amanti della musica, offre la possibilità di riprodurre contenuti da una varietà di servizi, rendendola eccellente per chi desidera un sistema audio versatile, in grado di soddisfare le esigenze d'ascolto più esigenti.

