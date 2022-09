Sonos amplia costantemente, ma senza correre, la sua linea di altoparlanti, e ultimamente si è concentrata sulla realizzazione di soundbar per le TV e stanze di tutte le dimensioni. Ray e Beam di seconda generazione sono trai i prodotti più interessanti aggiunti recentemente al catalogo, poiché in dimensioni contenute e prezzo non esagerato sono in grado di offrire un’ottima resa acustica. Quello che mancava a queste soundbar era un subwoofer, e in generale Sonos ha sempre offerto un’unica soluzione, il “Sub”, migliorandolo di generazione in generazione ma mai cambiandolo sostanzialmente.

Mini Sub, appena presentato, è invece un subwoofer moderno, dalle dimensioni contenute, ma sufficientemente potente da essere abbinato a una di queste soundbar. Completamente wireless, s’inserisce facilmente in una stanza e si collega senza problemi all’impianto multi-room Sonos. Avrete solo bisogno di una presa di corrente e, in quanto subwoofer, non dovrete per forza posizionarlo accanto alla TV e alla soundbar. Potreste volerlo anche abbinare a un singolo o una coppia di altoparlanti, nel caso utilizziate Sonos principalmente per la riproduzione musicale. Il design è in cassa chiusa, con due woofer contrapposti, e in termini di frequenze non è differente rispetto a Sub Gen.3, semplicemente è un po’ meno potente e adatto a sonorizzare ambienti di piccole o medie dimensioni. Come per gli altri altoparlanti Sonos, se siete utenti Apple potrete ottimizzare la resa tramite TruePlay.

“È iniziata una nuova era di streaming, più attento alla qualità e meno alla quantità. I creatori di contenuti e le piattaforme stanno investendo in esperienze d’intrattenimento coinvolgenti che valorizzano un audio di alta qualità” afferma Maxime Bouvat-Merlin, vicepresidente senior Hardware and Operations di Sonos. “Sub Mini è una splendida aggiunta alla famiglia Sonos e completa la linea di prodotti per l’home theater, offrendo ai nostri clienti un’esperienza audio da cinema che li farà sentire protagonisti dei loro contenuti preferiti”

Disponibile nei colori nero e bianco, Sonos Sub Mini sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 6 ottobre al prezzo di 499 euro.