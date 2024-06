La soundbar Sony che cercavi ora con 200€ di sconto!

Se da tempo state valutando l’acquisto di una soundbar senza mai considerare seriamente un modello premium, oggi potrebbe essere il momento giusto per portarvi a casa una soundbar di qualità eccellente. Parliamo della Sony HTS2000, un modello dal prezzo di listino di 499,99€, che Mediaworld propone oggi a soli 299€. Questa offerta fa parte della recente promozione "Red Weekend" del portale, valida solo fino al 30 giugno.

Sony HTS2000, chi dovrebbe acquistarla?

La Sony HTS2000 è una soundbar di fascia medio-alta, per questo adatta per gli appassionati di cinema e musica che cercano di elevare la qualità del loro audio domestico senza ingombrare lo spazio con apparecchiature complesse. Grazie agli speaker X-Balanced, che presentano una forma rettangolare per aumentare la superficie del diaframma, la soundbar offre bassi profondi e voci cristalline, rendendo ogni ascolto decisamente migliore rispetto a eventuali piccoli altoparlanti o a quelli integrati nella TV.

La Sony HTS2000 risponde anche alle esigenze di chi cerca una configurazione semplice e un controllo intuitivo del proprio sistema audio. Con una rapida installazione e la possibilità di connessione tramite un cavo HDMI, permette di immergersi immediatamente in un'esperienza audio superiore.

L'aggiunta di subwoofer wireless e speaker posteriori, come SA-SW3 o SA-SW5 per i bassi e SA-RS3S per l'audio posteriore, porta l'esperienza di Home Cinema a un nuovo livello, offrendo un audio surround completo e immersivo. Perfetta dunque per chi non vuole solo ascoltare tutti i dettagli della propria musica o godere al massimo degli effetti del proprio film preferito, ma anche per chi desidera vivere un'esperienza cinematografica avvolgente con qualsiasi altro tipo di contenuto.

