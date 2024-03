Auricolari Hi-Res trasparenti al -30% nelle offerte di primavera

Se siete alla ricerca di auricolari Bluetooth che brillino non solo per l'eccellenza del suono, certificata Hi-Res, ma che colpiscano anche per un design unico, che lascia intravedere la sofisticata meccanica interna, allora gli SoundPEATS Capsule3 Pro rappresentano la scelta ideale, soprattutto in termini di qualità-prezzo. Approfittando delle offerte di primavera su Amazon, valide fino al 25 marzo, potete aggiudicarvi questi auricolari in-ear a soli 48,99€ rispetto al prezzo solito di 69,99€.

SoundPEATS Capsule3 Pro, chi dovrebbe acquistarli?

Gli SoundPEATS Capsule3 Pro sono ideali per coloro che cercano auricolari di buona qualità, che sia per godersi la musica durante l'allenamento in palestra, per concentrarsi nell'ambiente di lavoro o per viaggiare con la massima comodità. Grazie alla certificazione Hi-Res Audio e alla tecnologia LDAC, riescono a soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti, riproducendo un suono pieno di dettagli, cosa non scontata in questa fascia di prezzo.

La cancellazione attiva del rumore ibrida permette poi di immergersi completamente nella musica, isolando dai rumori esterni e rendendoli perfetti per chi desidera evadere dal caos quotidiano. Inoltre, gli utenti troveranno in questi auricolari Bluetooth un alleato affidabile per le chiamate di lavoro, grazie ai 6 microfoni integrati che garantiscono una comunicazione cristallina, filtrando i rumori di sottofondo.

E con una connessione Bluetooth 5.3, per una trasmissione del suono senza perdite e un'autonomia totale di 52 ore di riproduzione, questi auricolari in-ear offrono anche una grande libertà di movimento e una durata della batteria eccezionale, adatti per lunghi viaggi o giornate di lavoro. A 48,99€, come detto, rappresentano una scelta di qualità per gli amanti della musica o per chiunque cerchi un'esperienza d'ascolto superiore alla media.

