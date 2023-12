Spettacolare smart TV LG da 65" in sconto di oltre 1000€!

Se state considerando l'acquisto di una delle migliori smart TV, con consegna prevista per dopo Natale, è il momento ideale per valutare la possibilità di accaparrarsi la LG OLED Evo da 65", un modello che cambierà il vostro modo di godervi il televisore. Disponibile su Amazon a esattamente 1.000€ in meno dal prezzo originale, lo sconto del 33% non riguarda una comune smart TV OLED, ma piuttosto un modello che implementa la versione aggiornata di tale tecnologia, garantendo un aumento dell'efficienza e della luminosità massima.

LG OLED evo 65", chi dovrebbe acquistarla?

LG OLED evo 65'' si dimostra la smart TV perfetta per cinefili e appassionati di gaming. Se amate l'alta definizione e desiderate portare l'esperienza cinematografica o di gioco direttamente nel salotto, allora questa smart TV fa al caso vostro. Come detto, qui spicca la tecnologia OLED Evo di LG, che vi farà immergere in un mondo di colori vividi e dettagliati, portando le scene di qualsiasi contenuto multimediale a livelli molto più alti rispetto a una smart TV con sistema di retroilluminazione tradizionale.

Un punto di forza della LG OLED Evo è la luminosità notevolmente superiore rispetto ai primi pannelli OLED, rendendola adatta anche per gli ambienti luminosi. Per i videogiocatori, i modelli di punta di LG offrono un vantaggio unico con 4 porte HDMI a banda piena, consentendo di collegare insieme Playstation, Xbox e altro senza limitazioni di refresh rate in 4K.

Un gioiello tecnologico, che fa dell'Intelligenza artificiale una delle sue armi di battaglia. Che dire poi del telecomando puntatore, che aggiunge un tocco innovativo rispetto a quelli tradizionali, offrendo un controllo intuitivo simile a un mouse per PC. Navigare tra le applicazioni diventa così immediato, senza la necessità di spostarsi tra diverse icone per raggiungere l'applicazione che si vuole aprire.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!