Queste offerte di Natale Honor per regali last minute sono imperdibili

In occasione del Natale 2023, le straordinarie offerte di Honor si sono distinte sia per la loro vastità che per i significativi sconti proposti. Se siete quindi alla ricerca di regali tecnologici, vi consigliamo caldamente di esplorare lo store ufficiale, dove queste incredibili opportunità si stanno svelando.

Le promozioni saranno attive fino al 25 dicembre. Tuttavia, per orientarvi tra le molteplici proposte e concentrarvi solo sulle migliori, abbiamo preparato questo articolo per darvi una mano, suggerendovi 3 prodotti che meritano davvero di essere acquistati in questo periodo festivo. Questi articoli si distinguono non solo per gli sconti applicati, ma anche perché rappresentano i prodotti più popolari tra le ultime novità di Honor.

Le 3 migliori offerte Honor per il Natale

HONOR Magic5 Pro

Il display è un pannello LTPO OLED da 6.81", con risoluzione di 1312 x 2848 pixel, frequenza di aggiornamento dinamica fino a 120Hz e luminosità massima di 1800 nit. Il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera posteriore da 50MP per ogni sensore, con zoom ottico 3.5x, grandangolo da 122° e sensore TOF 3D per la profondità. La fotocamera anteriore è invece da 12MP, con un sensore TOF 3D dedicato allo sblocco facciale 3D, sicuro e affidabile. La memoria interna è di 512GB, mentre la RAM è di 12 o 16GB a seconda della versione. La batteria da 5100 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 66W e alla ricarica wireless da 50W, completa le principali specifiche tecniche di questo top di gamma.

HONOR Magic5 Pro è inoltre dotato di audio stereo, NFC, infrarossi, certificazione IP68 e MagicOS, con accesso ai servizi Google. Insomma, un vero e proprio gioiello tecnologico, che potete in questi giorni acquistare a soli 799€ grazie all’offerta speciale di Natale. Non fatevelo scappare!

Vedi su Honor

HONOR 90

Vedi su Honor

HONOR MagicBook X 16

Vedi su Honor