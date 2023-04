Starship, la nave spaziale di nuova generazione creata da Space X, ha completato con successo il suo primo decollo. Il volo di test si è concluso con un’esplosione, ma l’esperienza è stata comunque molto positiva. Gli scienziati hanno ora molti dati su cui lavorare, per provare a risolvere almeno alcuni ei problemi emersi. L’esplosione è avvenuta circa 4 minuto dopo il decollo.

As if the flight test was not exciting enough, Starship experienced a rapid unscheduled disassembly before stage separation

— SpaceX (@SpaceX) April 20, 2023