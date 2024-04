SpaceX ha un problema di sicurezza sul lavoro, incidenti sopra la media

I tassi di infortuni presso le strutture SpaceX nel 2023 hanno continuato a superare la media del settore, secondo quanto riportato da una revisione di Reuters dei dati sulla sicurezza segnalati ai regolatori statunitensi dalla società spaziale controllata dal miliardario Elon Musk.

I dati del 2023, resi pubblici di recente dall'Occupational Safety and Health Administration, indicano che i tassi di infortuni in alcune strutture SpaceX sono peggiorati rispetto all'anno precedente. Ad esempio, presso la struttura di produzione e lancio di Brownsville, in Texas, SpaceX ha segnalato 5,9 infortuni ogni 100 lavoratori, superando il tasso di 4,8 infortuni del 2022 e superando di gran lunga la media del settore spaziale di 0,8.

L'alto tasso di infortuni registrato lo scorso anno è stato oggetto di un'inchiesta di Reuters, che ha scoperto almeno 600 infortuni lavorativi precedentemente non segnalati presso l'azienda di lancio di razzi e satelliti. Secondo quanto emerso dall'inchiesta, questi infortuni hanno provocato arti schiacciati, amputazioni, gravi lesioni alla testa e persino un decesso.

Gli esperti di sicurezza ritengono che i tassi di infortuni elevati dovrebbero essere motivo di preoccupazione per i clienti di SpaceX, inclusa la NASA. Il programma spaziale federale ha, infatti, affidato sempre più incarichi a SpaceX negli ultimi anni e fino al 2022 aveva pagato all'azienda almeno 11,8 miliardi di dollari per vari contratti. David Michaels, ex amministratore di OSHA e attualmente professore alla George Washington University, ha dichiarato che la NASA dovrebbe essere preoccupata per la qualità del lavoro, affermando che i tassi di infortuni elevati possono essere un segno di scarsa qualità nella produzione.

Né l'azienda né Musk, il suo fondatore e amministratore delegato, hanno affrontato pubblicamente nel dettaglio il record di sicurezza di SpaceX.

Tuttavia, Gwynne Shotwell, chief operating officer di SpaceX, a marzo ha condiviso di nuovo su social media un video che mostrava i test dei paracadute di emergenza presso un sito aziendale in Florida. Commentando il video su X, ella ha sottolineato che "la sicurezza degli astronauti e del personale è la massima priorità di SpaceX". Ma è veramente così?