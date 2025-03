Su eBay c'è un nuovo coupon che puoi usare 4 volte

Se siete amanti dello shopping online, c'è una notizia che sicuramente vi farà piacere. eBay ha rilasciato un nuovo coupon che permette di risparmiare fino a 75€ su ogni acquisto. Il codice sconto "BRAND25" è valido fino al 16 marzo e può essere utilizzato fino a 4 volte con lo stesso account, offrendo uno sconto significativo su una vasta gamma di prodotti. Questa promozione è un'opportunità imperdibile per chi desidera fare acquisti intelligenti e risparmiare su articoli di qualità.

N.B: inserire il coupon "BRAND25" nell'apposita sezione per ricevere lo sconto del 15%.

eBay coupon, perché approfittarne?

Il nuovo codice sconto "BRAND25" consente di ottenere uno sconto del 15% su articoli selezionati, con un massimo di 75€ di risparmio per acquisto. Il coupon può essere utilizzato fino a 4 volte dallo stesso account, il che significa che avrete più occasioni di approfittare di sconti vantaggiosi su vari acquisti. Per utilizzare il codice, basta inserirlo al momento del pagamento durante il processo di acquisto su eBay. L'offerta è valida su una selezione di prodotti, e se siete rapidi, potrete approfittare delle promozioni prima della scadenza fissata al 16 marzo.

La promozione è valida su una vasta gamma di prodotti, tra cui articoli tecnologici di brand noti come Xiaomi, Roborock, Blackview e molti altri. Se siete alla ricerca di gadget innovativi o dispositivi elettronici di ultima generazione, eBay è il posto giusto dove fare acquisti. Tra le offerte più interessanti, ad esempio, potete trovare l’SSD SATA Fanxiang da ben 4TB, che può essere acquistato a meno di 200€, un prezzo davvero competitivo per un componente dalla capienza cosi elevata.

Con l'approssimarsi della scadenza del 16 marzo, è fondamentale non perdere tempo e sfruttare il coupon "BRAND25" il prima possibile. Le occasioni di risparmio sono molte, ma l'offerta è limitata nel tempo. Che stiate cercando un nuovo smartphone, un dispositivo per la casa intelligente o un accessorio tecnologico, questo è il momento giusto per fare acquisti su eBay. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità di ottenere sconti significativi su articoli di marca.

