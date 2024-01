Questa lampada multifunzione è l'IDOLO di TikTok! (-30%)

Se siete soliti utilizzare TikTok vi sarete sicuramente imbattuti almeno una volta nel trend degli Amazon Finds, ovvero gadget che si caratterizzano per essere unici nel loro genere, economici e solitamente esteticamente molto belli. Ebbene, uno dei prodotti che maggiormente ha spopolato negli ultimi mesi è la lampada multifunzione Sunshine Smile, oggi in sconto su Amazon a soli 38,99€ anziché 55,99€, per un risparmio del 30%!

Lampada multifunzione Sunshine smile, chi dovrebbe acquistarla?

Vedendo le caratteristiche di questo prodotto è facile capire perché sia diventato così virale su TikTok: il nome "multifunzione" deriva proprio dal fatto che non si tratta di una semplice lampada da comodino, bensì integra un caricatore wireless da 15 W, un altoparlante Bluetooth con qualità di suono limpida e un sistema di sveglia. Si tratta, dunque, dell'acquisto ideale per chi desidera la comodità di poter caricare il proprio smartphone senza fili e rilassarsi ascoltando i propri brani preferiti prima di addormentarsi o mentre si dedica alla lettura.

Non dovrete nemmeno tenere la lampada collegata alla corrente, giacché con una carica completa (2-3 ore) è capace di riprodurre brani fino a 6 ore consecutive. Gli effetti di illuminazione, invece, possono trasmettere ben 16 milioni di colori, con 20 modalità di illuminazione e luminosità differenti e persino la possibilità di sincronizzarla ai brani in riproduzione.

Insomma, questa multifunzionale lampada da comodino è il complemento perfetto per ogni stanza: con le sue varie funzioni – da luce notturna a sveglia, da effetti di luce d'atmosfera a sistema audio – vi catturerà per adattabilità e versatilità. Non possiamo, dunque, non consigliarvela, soprattutto al prezzo di 38,99€ anziché 55,99€!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!