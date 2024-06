Questa power bank con MagSafe è in super OFFERTA! (-42%)

Se siete alla ricerca di un metodo pratico e sicuro per mantenere sempre carico il vostro iPhone, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata a quest'offerta disponibile su Amazon. La power bank Anker 622 con MagSafe è attualmente in vendita a soli 31,99€, rispetto al prezzo originale di 54,99€, il che permette di risparmiare il 42%. Di sicuro un'opportunità da non lasciarsi scappare per chi possiede un modello compatibile!

Power bank Anker 622 con MagSafe, chi dovrebbe acquistarla?

La power bank Magsafe Anker 622 con MagSafe è l'ideale per gli utenti iPhone sempre in movimento, i quali vogliono evitare che il proprio si scarichi nel corso della giornata. Perfetto per chi possiede un iPhone compatibile, ovvero dal 12 in poi (esclusi i mini), il dispositivo da 5.000mAh è in grado di ricaricare una volta i telefoni, raddoppiandone quindi l'autonomia. Si tratta ovviamente di una media, visto che alcuni iPhone come i Pro Max presentano batterie molto più capienti e altri hanno invece meno mAh di autonomia.

Grazie alla sua tecnologia magnetica MagSafe è possibile agganciare la power bank ai telefoni, evitando quindi cadute e intoppi durante il caricamento. Non manca inoltre un supporto pensato per la visione di video durante la ricarica, già ottimizzato per permettere il collegamento del cavo di ricarica USB-C alla power bank. Con la batteria Mini-Cell il dispositivo si presenta di dimensioni ridotte e non ingombranti, pur integrando la funzione MultiProtect che monitora le temperature durante il caricamento al fine di evitare ogni tipo di problema.

Offerto ad un prezzo di 31,99€, la power bank Magsafe Anker 622 rappresenta un'ottima opportunità per chi cerca una soluzione di ricarica wireless efficiente e comoda, in grado di raddoppiare l'autonomia del proprio iPhone. Con il suo design pieghevole e con la tecnologia MagSafe, si rivela come il compagno perfetto per gli iPhone compatibili, il che lo rende un accessorio indispensabile per non rimanere mai a secco di batteria! Di sicuro un ottimo modo per prepararsi alle novità nel campo IA in cantiere presso Apple.

