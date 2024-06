Unieuro sfida i prezzi: Pixel 8 a solo 10€ in più del Pixel 8a!

Se state considerando l'acquisto del Google Pixel 8a, un smartphone che abbiamo trovato particolarmente interessante, potreste voler riconsiderare la vostra scelta. Unieuro sta infatti attualmente offrendo il modello superiore a soli 10€ in più. Il prezzo scontato del 33% porta il costo a soli 529€.

Google Pixel 8, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Google Pixel 8 si rivolge decisamente agli appassionati di fotografia e a coloro che cercano uno smartphone in grado di offrire un'ottima esperienza d'uso quotidiana, con il vantaggio dell'intelligenza artificiale. Grazie alla sua fotocamera, soddisfa le esigenze di chi desidera immortalare ogni momento con risultati di qualità professionale, approfittando di funzioni uniche come la gomma magica per audio, che elimina i rumori di fondo, e le modalità foto notturna e astrografia per scatti perfetti in qualsiasi condizione di luce.

Inoltre, la sua batteria adattiva, che promette oltre 24 ore di autonomia, estensibile fino a 72 ore con il risparmio energetico estremo, lo rende il compagno ideale per chi vuole dimenticarsi del caricabatterie per giornate intere. Per gli utenti attenti alla sicurezza dei propri dati online, il Google Pixel 8 offre una VPN integrata per proteggere la navigazione, indipendentemente dall'app o browser utilizzato.

La sua resistenza ad acqua e polvere, unita al robusto design protetto da Corning Gorilla Glass Victus, lo rende uno degli smartphone più affidabili sul mercato. Con il suo prezzo attuale di 529€, rispetto ai 799€ originali, chi cerca la massima efficienza e affidabilità insieme alle ultime novità in fatto di fotografia mobile, troverà nel Google Pixel 8 lo smartphone perfetto.

