Nuovi robot aspirapolvere ECOVACS: scopri le serie X, T e N rinnovate

Sembra solo ieri che ECOVACS annunciava il suo DEEBOT X2 OMNI, dimostrando quanto velocemente passi il tempo e, soprattutto, come il settore dei robot aspirapolvere si evolva rapidamente. Con l'intenzione di rimanere uno dei leader di categoria, ECOVACS presenta ora nuovi modelli di robot aspirapolvere, appartenenti alle serie X, N e T. Di seguito, esamineremo ciascuno di questi nuovi modelli per capire quale potrebbe essere il più adatto alle vostre esigenze.

ECOVACS DEEBOT X5 OMNI

Passando dal precedente top di gamma DEEBOT X2 OMNI al nuovo DEEBOT X5 OMNI, ECOVACS fissa nuovi standard con una potenza aspirante di 12.800 Pa, superando gli 11.000 Pa del modello DEEBOT T30 Pro. Tuttavia, la potenza aspirante non è l'unico punto di forza di questo modello. In qualità di top di gamma a tutti gli effetti, il robot aspirapolvere DEEBOT X5 OMNI è dotato delle tecnologie più avanzate del settore, garantendo una pulizia dei pavimenti sempre più efficiente, anche quando sembra di aver raggiunto la perfezione con alcuni modelli delle generazioni precedenti.

5 sono le tecnologie chiave implementate in questo robot:

Lavaggio bordi TruEdge con moci adattivi

Spazzola ZeroTangle

12.800 Pa

Sistema di lavaggio rotante

Tecnologia di navigazione e rilevamento ostacoli

Cosa significa tutto ciò all'atto pratico? Molto semplice: il robot è progettato per offrire una pulizia impeccabile anche nei punti più difficili da raggiungere. Il suo design a D, combinato con un sistema di navigazione ormai più che collaudato, è quello che, in parte, garantisce una pulizia accurata di bordi e angoli. Grazie poi al sistema LiDAR integrato, il robot naviga sotto i mobili e intorno agli ostacoli, assicurando una copertura completa. Questo vantaggio si estende anche durante la fase di lavaggio, permettendo al DEEBOT X5 OMNI di pulire con precisione intorno agli oggetti.

I sensori dei bordi, che sono stati ulteriormente migliorati, ottimizzano l'esperienza di pulizia, rendendola più accurata che mai. E con il sistema di lavaggio OZMO Turbo 2.0, con due moci rotanti e una pressione di 6N, che rimuove le macchie più ostinate, pulire sarà per il robot un compito relativamente semplice. Con l'app dedicata, è possibile personalizzare il flusso d'acqua e la velocità di pulizia. Come se non bastasse, dopo ogni sessione, i moci vengono lavati in acqua a 70 °C per prevenire le contaminazioni incrociate, mentre la funzione Intelligent Deep Mopping rileva il livello di sporcizia dell'acqua e regola automaticamente le strategie di pulizia, assicurando risultati ottimali.

I 12.800 Pa li abbiamo già citati, ma non la spazzola principale da 20 cm, che garantisce una pulizia estesa con un'unica passata su diverse superfici. I doppi denti del pettine e la spazzola a rullo anti-aggrovigliamento riducono poi al minimo la manutenzione necessaria. E non è tutto, perché il sistema di sollevamento automatico del mocio evita la contaminazione incrociata sui tappeti, sollevando le piastre di pulizia di 15 mm. Questa funzione si attiva anche quando il robot ritorna alla base, a dimostrazione di come l'azienda abbia tenuto conto di ogni fattore. Insomma, con il DEEBOT X5 OMNI, la pulizia della casa raggiunge un nuovo livello di efficienza e praticità, offrendo prestazioni elevate e una manutenzione minima per un ambiente sempre impeccabile.

ECOVACS DEEBOT T30S COMBO COMPLETE

L'innovazione introdotta con il DEEBOT X2 COMBO è ora disponibile anche nel nuovo DEEBOT T30S COMBO COMPLETE. In sostanza, questo modello combina un robot aspirapolvere con un aspirapolvere portatile, offrendo un sistema all-in-one ideale per chi desidera evitare l'acquisto di due elettrodomestici separati.

Nonostante la potenza di aspirazione sia inferiore rispetto all'DEEBOT X5 COMBO, rimane comunque notevole, con i suoi 11.000 Pa che lavorano alla perfezione con il sistema di pulizia OZMO Turbo 2.0. Il sollevamento intelligente e il profilo ultra-sottile permettono al DEEBOT T30S COMBO COMPLETE di raggiungere anche gli angoli più difficili. Come accennato, l'aspirapolvere portatile incluso, con filtraggio a 4 stadi e spazzole multiple, offre una versatilità e un'efficienza senza pari.

Ritroviamo poi la tecnologia di lavaggio dei bordi TruEdge con mop adattivi, per una pulizia precisa lungo i bordi, mentre il sistema ZeroTangle previene i grovigli di capelli, rendendo la manutenzione minima. La pulizia e la brillantezza dei pavimenti sono assicurate grazie ai panni lavati con acqua calda a 70°C. In questo contesto, il DEEBOT T30S COMBO COMPLETE, insieme al fratello maggiore, rappresenta il futuro della pulizia domestica, unendo tecnologia all'avanguardia e semplicità d'uso per garantire una casa sempre impeccabile.

ECOVACS DEEBOT N20 PRO PLUS

Questo modello rappresenta un'innovazione nel mondo dei robot aspirapolvere, abbandonando il tradizionale sacchetto raccogli polvere a favore di un avanzato sistema di filtraggio a quattro fasi. Questo sistema garantisce un'aspirazione costante ed efficiente, aumentando la praticità senza compromessi sull'efficacia della pulizia. Per il resto, la tecnologia anti-aggrovigliamento ZeroTangle e l'aspirazione di 8000 Pa assicurano una pulizia continua e precisa, mentre il sistema di lavaggio (in questo caso basato sulla tecnologia OZMO Pro 2.0) rimuove anche le macchie più ostinate.

Con il TrueMapping, il DEEBOT N20 PRO PLUS offre poi una mappatura rapida della casa, e un eventuale ripristino della mappa avviene con estrema facilità con l'app ECOVACS HOME. Il sistema di individuazione degli ostacoli e il rilevamento dei tappeti coprono fino a 550 metri quadrati, questo grazie all'autonomia della batteria, qualora venga settato il robot in modalità silenziosa.

Quale serie ECOVACS fa al caso mio?

Avrete notato che i robot aspirapolvere di ECOVACS non appartengono tutti alla stessa serie. Anche se tutti i modelli offrono prestazioni ottime in linea generale, le serie X, N e T sono progettate per soddisfare le esigenze specifiche di differenti tipi di utenti. Scopriamo di seguito quale serie si adatta meglio alle vostre necessità: