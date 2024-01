Prezzo BOMBA su queste ASTRO A40 TR (-23%)

Le cuffie cablate ASTRO Gaming A40 TR, complete di MixAmp Pro TR, sono attualmente in vendita su Amazon al prezzo straordinario di €169,99, con uno sconto del 23% rispetto al prezzo più basso recente di €221,25. Queste cuffie di quarta generazione, dotate di ASTRO Audio V2 e compatibilità con Dolby Audio, offrono un audio di qualità professionale per un'esperienza di gioco senza precedenti.

ASTRO Gaming A40 TR, chi dovrebbe acquistarle?

Le ASTRO Gaming A40 TR sono ideali per gli appassionati di gaming che cercano un livello superiore di audio professionale durante gli streaming live o le competizioni più intense. Il comfort impareggiabile rende queste cuffie una scelta ideale anche per lunghe sessioni di gioco.

L'audio immersivo è garantito dalla compatibilità con l'audio 3D, offrendo un'esperienza sonora posizionale che aumenta l'immersione nel gioco. Per coloro che cercano una personalizzazione più approfondita, l'ASTRO Command Center consente di regolare ogni aspetto dell'audio per dominare ogni situazione virtuale. Inoltre, per coloro che desiderano isolare completamente il loro spazio di gioco, è disponibile separatamente il Mod-Kit.

Approfittate di questa offerta speciale su Amazon, con un prezzo di €169,99 anziché €299,00, per ottenere prestazioni audio eccezionali e versatilità. Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di aggiungere il Mod-Kit per un'esperienza di gioco ancora più personalizzata.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!