Questo SSD NVMe Crucial da 1TB costa solo 83€, super SCONTO! (-23%)

Se siete alla ricerca di un'unità SSD che possa migliorare le prestazioni del vostro PC o notebook, allora vi suggeriremmo di dare un'occhiata a quest'ottima offerta presente su Amazon. L'SSD NVMe M.2 Crucial P3 Plus da 1TB è ora disponibile a soli 82,99€, con uno sconto rispetto al prezzo originale di 108,15€, il quale vi permetterà di risparmiare il 23% su un prodotto affidabile e performante, pronto a rendere istantanei i tempi di caricamento.

SSD Crucial P3 Plus, chi dovrebbe acquistarlo?

L'SSD da 1TB Crucial P3 Plus è una scelta eccellente per gli utenti che vogliono dare nuova vita al proprio notebook o PC desktop, rimediando ad attese interminabili e tempi di accensione lenti, o per chi vuole ridurre i tempi di caricamento dei videogiochi fino a quasi 9 volte. Grazie alle sue prestazioni potenti infatti, questo SSD è fino a 8,9 volte più veloce rispetto ai classici SATA, il che lo rende ottimale sia per ambiti lavorativi e sia per il gaming, pur non essendo pensato su misura per questo scopo.

Utilizzando la tecnologia PCIe Gen4 NVMe M.2, per la quale avrete bisogno di una scheda madre con una porta dedicata o di un adattatore compatibile, il dispositivo offre velocità di lettura fino a 6.600 MB/s e di scrittura fino a 5.000 MB/s. Non manca un software di gestione pensato dalla compagnia per ottimizzare ulteriormente le prestazioni e non perdersi nessun aggiornamento del firmware. Crucial, nota per la produzione di prodotti solidi e affidabili, assicura inoltre una garanzia di 5 anni.

L'SSD da 1TB Crucial P3 Plus è attualmente proposto a 82,99€, il che permette di fruire di un'ottima offerta per migliorare le prestazioni e la capacità di archiviazione del vostro PC o notebook. Velocità e sicurezza non sono in discussione, anche grazie alla possibilità di sfruttare gli aggiornamenti automatici.

Vedi offerta su Amazon