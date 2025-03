Questa TV ha fino a 1000 zone di illuminazione! A meno di 500€ è un affare

Se siete alla ricerca di una smart TV di qualità senza dover spendere una fortuna, la Hisense 55U7NQ è oggi un'opportunità imperdibile. Mediaworld propone questa TV da 55 pollici con un prezzo eccezionale di soli 491€, una cifra che la rende tra le smart TV più interessanti del momento. L'offerta è riservata ai possessori della carta Mediaworld, che può essere richiesta gratuitamente online, rendendo questa promozione ancora più conveniente.

Hisense 55U7NQ, chi dovrebbe acquistarla?

La Hisense 55U7NQ è dotata della tecnologia Mini LED PRO, che sfrutta fino a 1000 zone di illuminazione indipendenti. Questo sistema permette di ottenere un contrasto migliorato e un’immagine più vivida e nitida, anche nelle situazioni con forti contrasti o scene particolarmente scure. L'illuminazione regolabile in diverse aree dello schermo consente di apprezzare ogni dettaglio con una qualità visiva straordinaria, trasformando ogni tipo di contenuto in un'esperienza coinvolgente e realistica.

Un altro punto di forza della Hisense 55U7NQ è l'integrazione della tecnologia Quantum Dot, che permette di riprodurre oltre un miliardo di sfumature di colore. Grazie a questa innovativa tecnologia, i colori appaiono più precisi e naturali, con una profondità che arricchisce ogni scena. Che si tratti di un paesaggio mozzafiato o di una scena in notturna, la tecnologia Quantum Dot assicura una resa cromatica impeccabile, elevando la qualità dell'immagine a livelli superiori rispetto alla classica tecnologia a LED.

Per gli appassionati di gaming, la Hisense 55U7NQ non delude. Con la modalità Game Mode PRO a 144Hz, questa TV è pensata per offrire un'esperienza di gioco fluida e reattiva. La frequenza di aggiornamento elevata garantisce immagini senza scatti o ritardi, migliorando la reattività durante le sessioni di gioco. Grazie a tutte le funzionalità game-ready, la Hisense 55U7NQ è ideale anche per chi cerca una TV che eccella sia in qualità visiva che nelle prestazioni per il gaming.

Vedi offerta