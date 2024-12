Smart TV: come risolvere i problemi più comuni

Le Smart TV hanno rivoluzionato il modo in cui fruiamo dei contenuti multimediali, trasformando il tradizionale televisore in un centro di intrattenimento connesso e versatile. Tuttavia, questa evoluzione tecnologica porta con sé una serie di sfide e problematiche che possono compromettere l'esperienza d'uso quotidiana. La complessità di questi dispositivi, che combinano funzionalità tradizionali con caratteristiche tipiche degli smartphone e dei computer, richiede una comprensione più approfondita per gestire efficacemente gli inconvenienti che possono presentarsi.

La maggior parte dei problemi delle Smart TV deriva dalla loro natura: la necessità di collegarle a internet per quasi tutte le operazione, l'integrazione con molteplici servizi di streaming, e l'interazione con altri dispositivi domestici possono creare situazioni di malfunzionamento che spesso disorientano gli utenti. Le prestazioni del sistema possono risentire di vari fattori, dalla qualità della connessione di rete alla gestione della memoria interna, fino all'aggiornamento del software di sistema.

Comprendere le cause più comuni dei malfunzionamenti è il primo passo per risolverli efficacemente. Molti problemi possono essere risolti con semplici procedure di manutenzione ordinaria, come la pulizia della cache, il riavvio del sistema o l'aggiornamento delle applicazioni. Altri richiedono interventi più specifici, come la riconfigurazione delle impostazioni di rete o il ripristino delle impostazioni di fabbrica.

La prevenzione gioca un ruolo fondamentale: mantenere aggiornato il software, gestire correttamente lo spazio di archiviazione e monitore le prestazioni del sistema può evitare molti problemi prima che si manifestino. È importante anche considerare che le migliori Smart TV offrono strumenti di diagnostica integrati che possono aiutare a identificare e risolvere rapidamente eventuali problemi. E se invece non avete ancora una Smart TV in casa vostra, ecco come ridare vita al vostro vecchio televisore e aggiornarlo!

Come risolvere i problemi di connessione Wi-Fi intermittente nelle Smart TV?

I problemi di connessione Wi-Fi intermittente nelle Smart TV rappresentano uno dei disagi più comuni e frustranti per gli utenti, spesso compromettendo la visione di contenuti in streaming e l'utilizzo delle funzionalità smart. Questa instabilità può manifestarsi in diversi modi, dal buffering continuo alla disconnessione improvvisa, fino alla completa perdita del segnale. La posizione del router rispetto alla Smart TV gioca un ruolo fondamentale nella qualità della connessione. La distanza ideale non dovrebbe superare i 10 metri in ambiente domestico, e è importante minimizzare gli ostacoli fisici come pareti spesse, mobili metallici o elettrodomestici che possono interferire con il segnale. In molti casi, semplicemente riposizionando il router o la TV si può ottenere un miglioramento significativo della stabilità della connessione.

Le interferenze elettromagnetiche rappresentano un'altra causa comune di instabilità. I forni a microonde, i telefoni cordless e altri dispositivi wireless operanti sulla frequenza 2.4 GHz possono disturbare il segnale Wi-Fi. La soluzione in questo caso è passare alla banda 5 GHz, se supportata dalla propria Smart TV e dal router, che offre maggiore stabilità e è meno soggetta a interferenze, sebbene abbia una portata inferiore. La configurazione del router merita particolare attenzione. Impostare un canale Wi-Fi meno congestionato può ridurre significativamente le interferenze con le reti dei vicini, con vari strumenti di analisi Wi-Fi disponibili per smartphone che possono aiutare a identificare il canale ottimale.

Dal lato della Smart TV, la gestione della memoria cache può influenzare la stabilità della connessione. Una cache sovraccarica può causare problemi di connettività: procedere regolarmente alla sua pulizia attraverso il menu delle impostazioni può risolvere molti problemi di instabilità. Allo stesso modo, come accennato, mantenere aggiornato il software della TV garantisce la compatibilità con gli ultimi protocolli di rete e correzioni di bug. Per situazioni particolarmente problematiche, l'utilizzo di un ripetitore Wi-Fi o di un sistema mesh può rappresentare una soluzione efficace. In alternativa, quando possibile, la connessione via cavo Ethernet rappresenta sempre l'opzione più affidabile, eliminando completamente i problemi di instabilità wireless.

Il reset delle impostazioni di rete della Smart TV può risolvere problemi persistenti. Questo processo comporta la rimozione di tutte le configurazioni di rete memorizzate e richiede una nuova configurazione da zero, ma spesso può eliminare problemi di connessione cronici dovuti a configurazioni corrotte. È importante notare che questa operazione è diversa dal ripristino completo alle impostazioni di fabbrica e non comporta la perdita di altri dati. Va sottolineato anche che se più dispositivi utilizzano intensivamente la rete contemporaneamente, la connessione della Smart TV potrebbe risentirne.

Cosa fare quando la Smart TV non si connette a internet?

La connessione internet è diventata un elemento fondamentale per le TV moderne, considerando che cambia radicalmente il modo in cui fruiamo dell'intrattenimento domestico. Quando la nostra Smart TV non si connette a internet, l'esperienza d'uso viene drasticamente limitata, impedendoci di accedere a servizi di streaming, app e contenuti online. Fortunatamente, la maggior parte dei problemi di connessione può essere risolta seguendo alcuni passaggi specifici.

Il primo approccio alla risoluzione del problema dovrebbe sempre partire dalle verifiche più semplici. Un riavvio completo del sistema, che include sia la TV che il router, può spesso risolvere problemi temporanei di connettività. Questo processo permette di azzerare eventuali errori di sistema e riconfigurare correttamente la connessione. Durante questa fase iniziale, è importante anche verificare che altri dispositivi in casa riescano a connettersi correttamente alla rete, per escludere problemi generalizzati di connettività. Scollegare e ricollegare la TV dalla presa elettrica, laddove un riavvio non bastasse, potrebbe essere ancora più efficace.

Foto di Lisa Fotios da Pexels

La qualità del segnale Wi-Fi gioca un ruolo cruciale nella stabilità della connessione. La distanza tra il router e la Smart TV, così come la presenza di ostacoli fisici come muri spessi o mobili metallici, può significativamente impattare sulla potenza del segnale. In questi casi, il posizionamento strategico del router o l'utilizzo di un ripetitore Wi-Fi può fare la differenza. Le interferenze da altri dispositivi elettronici possono anche compromettere la qualità del segnale, rendendo necessario un riposizionamento degli apparecchi.

Le impostazioni di rete sono altrettanto importanti da considerare. Una configurazione errata dell'indirizzo IP, delle impostazioni DNS o della password Wi-Fi può impedire una corretta connessione. In questi casi, può essere utile eliminare la configurazione di rete esistente e reimpostarla da zero, assicurandosi di inserire correttamente tutti i parametri. Alcuni modelli di Smart TV potrebbero anche richiedere specifiche configurazioni di banda di frequenza, rendendo necessario verificare la compatibilità con le frequenze 2.4GHz o 5GHz del proprio router.

Quando le soluzioni wireless non portano risultati, la connessione via cavo Ethernet rappresenta un'alternativa affidabile. Questo tipo di collegamento offre generalmente una maggiore stabilità e a volte anche velocità, eliminando i problemi legati alle interferenze wireless. Se anche questa soluzione non dovesse funzionare, potrebbe essere necessario effettuare un reset delle impostazioni di rete della TV o, nei casi più gravi, un ripristino completo alle impostazioni di fabbrica. Mantenere aggiornato il software della TV ed effettuare periodicamente la pulizia della cache può prevenire ogni inconveniente. È anche importante considerare l'età del dispositivo: le Smart TV più datate potrebbero avere limitazioni hardware che compromettono le prestazioni di rete.

Nel caso in cui tutti i tentativi di risoluzione falliscano, potrebbe essere necessario rivolgersi all'assistenza tecnica. Questo è particolarmente importante quando si presentano messaggi di errore specifici o quando si sospetta un guasto hardware. I tecnici specializzati possono diagnosticare problemi più complessi e fornire soluzioni mirate, eventualmente suggerendo la sostituzione di componenti difettosi o l'aggiornamento del dispositivo.

Come liberare spazio nella memoria interna quando la Smart TV rallenta?

La gestione della memoria interna di una Smart TV è fondamentale per mantenere prestazioni ottimali e prevenire rallentamenti del sistema. Quando la memoria si riempie, non solo le applicazioni diventano più lente, ma l'intero sistema operativo può subire rallentamenti significativi, compromettendo l'esperienza d'uso quotidiana. Il primo passo per recuperare spazio è l'analisi dell'utilizzo della memoria. La maggior parte delle Smart TV moderne offre strumenti integrati per visualizzare come viene utilizzato lo spazio di archiviazione. Attraverso il menu delle impostazioni, nella sezione dedicata alla memoria o all'archiviazione, è possibile identificare quali elementi occupano più spazio e intervenire di conseguenza.

La cache delle applicazioni rappresenta spesso la principale fonte di occupazione della memoria. Ogni app accumula dati temporanei che, nel tempo, possono occupare una quantità significativa di spazio. La pulizia regolare della cache può liberare notevole spazio senza compromettere il funzionamento delle applicazioni. Questa operazione può essere effettuata sia individualmente per ogni app che in modo globale attraverso le impostazioni di sistema. Le applicazioni non utilizzate costituiscono un altro elemento critico nell'occupazione della memoria. È buona pratica disinstallare le app che non vengono utilizzate regolarmente, mantenendo solo quelle essenziali. Molte Smart TV vengono fornite con applicazioni preinstallate che, se non utilizzate, possono essere disabilitate o, in alcuni casi, disinstallate, liberando prezioso spazio di archiviazione.

I dati di navigazione accumulati dal browser integrato possono occupare una quantità sorprendente di spazio. La cronologia di navigazione, i cookie e altri dati temporanei possono essere eliminati dalle impostazioni del browser. Questa operazione non solo libera spazio ma può anche migliorare le prestazioni durante la navigazione web. Per chi utilizza la Smart TV per registrare programmi televisivi, i contenuti registrati possono rapidamente saturare la memoria disponibile. È consigliabile trasferire regolarmente le registrazioni importanti su dispositivi di archiviazione esterni, come hard disk USB o chiavette, e eliminare quelle non più necessarie, magari collegando il dispositivo al proprio PC.

La gestione delle immagini e dei video personali richiede particolare attenzione. Se la TV viene utilizzata per visualizzare contenuti multimediali personali, è preferibile utilizzare lo streaming da altri dispositivi o l'archiviazione esterna piuttosto che memorizzare i file direttamente sulla TV. Questo approccio preserva lo spazio della memoria interna per le funzionalità essenziali del sistema. Gli aggiornamenti di sistema possono talvolta lasciare file residui che occupano spazio inutilmente. Dopo ogni aggiornamento importante, è consigliabile eseguire una pulizia generale del sistema utilizzando gli strumenti di ottimizzazione integrati. In casi estremi, il ripristino alle impostazioni di fabbrica può essere una soluzione efficace, sebbene richieda la successiva riconfigurazione completa del dispositivo.

Cosa fare quando lo schermo mostra problemi di visualizzazione o artefatti grafici?

I problemi di visualizzazione e gli artefatti grafici sullo schermo di una Smart TV possono manifestarsi in diverse forme, dai pixel morti alle strisce colorate, dalle immagini fantasma allo sfarfallio dello schermo. Queste anomalie possono essere particolarmente fastidiose durante la visione e spesso generano preoccupazione negli utenti riguardo la salute del proprio dispositivo. La prima azione da intraprendere è la verifica delle connessioni fisiche. Cavi HDMI allentati o danneggiati sono spesso responsabili di disturbi dell'immagine. È importante controllare che i connettori siano inseriti correttamente e che i cavi non presentino pieghe o danneggiamenti. In caso di dubbio, la sostituzione del cavo HDMI risolvere molti problemi di visualizzazione, specialmente quando si tratta di contenuti in alta definizione o 4K.

Le impostazioni di visualizzazione meritano un'attenta verifica. Parametri come luminosità, contrasto, nitidezza e temperatura colore potrebbero essere stati modificati accidentalmente o potrebbero non essere ottimali per le condizioni di visualizzazione attuali. La maggior parte delle Smart TV offre preset di immagine predefiniti che possono essere un buon punto di partenza per ripristinare una visualizzazione corretta. In alcuni casi, la disattivazione temporanea di funzioni di elaborazione avanzata dell'immagine può aiutare a identificare la fonte del problema. La ritenzione dell'immagine, comunemente nota come "burn-in" nei pannelli OLED o "image retention" nei LED, può verificarsi quando un'immagine statica rimane visualizzata per lunghi periodi. Per prevenire questo fenomeno, è consigliabile attivare le funzioni di protezione dello schermo integrate e evitare di lasciare immagini statiche per troppo tempo. Se il problema si è già manifestato, molte TV moderne includono utility di "refresh del pannello" che possono aiutare a mitigare o risolvere il problema.

Gli artefatti grafici durante lo streaming potrebbero non essere correlati allo schermo ma alla qualità della connessione internet. Un flusso dati instabile può causare pixelazione, blocchi nell'immagine o altri disturbi visivi. In questi casi, è consigliabile verificare la velocità della connessione e, se necessario, ridurre la qualità dello streaming per garantire una riproduzione più fluida. L'accumulo di polvere e sporcizia sullo schermo può influenzare significativamente la qualità dell'immagine. Al contempo, la pulizia deve essere effettuata con particolare attenzione, utilizzando solo prodotti specifici per schermi TV e panni in microfibra morbidi, evitando assolutamente detergenti aggressivi o materiali abrasivi che potrebbero danneggiare permanentemente il pannello.

Un problema di surriscaldamento può manifestarsi attraverso anomalie nella visualizzazione. Le Smart TV moderne integrano componenti sofisticati che generano calore e necessitano di un'adeguata ventilazione. È fondamentale assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite e che il dispositivo sia collocato in una posizione che permetta una corretta circolazione dell'aria. In alcuni casi, potrebbe essere necessario spegnere la TV per alcuni minuti per permettere il raffreddamento. Anche in questo caso gli aggiornamenti software possono talvolta risolvere i problemi di visualizzazione esistenti.

Se i problemi di visualizzazione persistono dopo aver tentato queste soluzioni, potrebbe essere necessario considerare un intervento tecnico professionale. È sempre consigliabile consultare il servizio assistenza del produttore, specialmente se il dispositivo è ancora in garanzia.

Come ottimizzare le prestazioni quando la Smart TV diventa lenta con il passare del tempo?

Il rallentamento delle prestazioni di una Smart TV nel tempo è un fenomeno comune che può essere contrastato attraverso una serie di interventi mirati. Questo degradamento graduale delle prestazioni può manifestarsi con tempi di avvio più lunghi, ritardi nella risposta ai comandi del telecomando o lentezza nell'apertura e nell'esecuzione delle applicazioni. La gestione delle applicazioni in background rappresenta il primo aspetto da considerare. Molte Smart TV mantengono le applicazioni in esecuzione anche dopo la loro chiusura apparente, consumando preziose risorse di sistema. È fondamentale acquisire l'abitudine di chiudere completamente le applicazioni non utilizzate attraverso il gestore delle applicazioni recenti. Questa semplice pratica può migliorare significativamente la reattività del sistema e ridurre il consumo di memoria.

Lo spazio di archiviazione gioca un ruolo cruciale nelle prestazioni complessive. Un sistema operativo necessita di spazio libero sufficiente per operare efficacemente. È consigliabile mantenere almeno il 20-25% dello spazio di archiviazione libero. Questo può essere ottenuto attraverso la disinstallazione di applicazioni non utilizzate, la pulizia regolare della cache e dei dati temporanei, e il trasferimento di contenuti multimediali su dispositivi di archiviazione esterni. L'ottimizzazione delle impostazioni di sistema può contribuire significativamente al miglioramento delle prestazioni. Disattivare effetti visivi non necessari, ridurre il numero di widget attivi sulla schermata principale e limitare le funzioni di avvio automatico può alleggerire il carico sul sistema. Alcune Smart TV offrono modalità di risparmio energetico che, sebbene pensate per ridurre il consumo elettrico, possono anche contribuire a migliori prestazioni limitando le funzionalità in background.

La gestione della memoria RAM richiede particolare attenzione. Le Smart TV moderne dispongono di utility integrate per la gestione della memoria che permettono di visualizzare quali applicazioni consumano più risorse. Utilizzare queste utility per identificare e chiudere le applicazioni più esigenti in termini di risorse può aiutare a mantenere il sistema reattivo. In alcuni modelli, è disponibile una funzione di ottimizzazione della memoria che può essere eseguita periodicamente. Non va sottovalutata la qualità della connessione internet, che può influire significativamente sulle prestazioni percepite. Una connessione lenta o instabile può far sembrare la TV meno reattiva, specialmente durante l'utilizzo di applicazioni di streaming o durante la navigazione web. Ottimizzare la configurazione di rete, o considerare l'uso di una connessione via cavo invece del Wi-Fi, può portare miglioramenti significativi nelle prestazioni.

Quando le ottimizzazioni software non producono risultati soddisfacenti, il ripristino alle impostazioni di fabbrica può rappresentare una soluzione efficace, seppur drastica. Prima di procedere con questa operazione, è importante salvare eventuali dati importanti e annotare le configurazioni personalizzate che si vorranno ripristinare successivamente.

Quali soluzioni adottare quando il telecomando smette di funzionare correttamente?

Il malfunzionamento del telecomando di una Smart TV può manifestarsi in diversi modi, dal completo non funzionamento alla risposta intermittente dei comandi. Vediamo le principali soluzioni da adottare, partendo dalle più semplici fino alle più complesse.

Controllo delle batterie:

Verificare che le batterie siano inserite correttamente rispettando la polarità

rispettando la polarità Sostituire le batterie con altre nuove, preferibilmente di marca nota

con altre nuove, preferibilmente di marca nota Assicurarsi che i contatti delle batterie siano puliti e non ossidati

Controllare che il vano batterie non presenti segni di corrosione

Pulizia del telecomando:

Rimuovere delicatamente lo sporco dai tasti utilizzando un panno leggermente umido

utilizzando un panno leggermente umido Pulire il sensore IR (infrarossi) sulla parte frontale del telecomando

(infrarossi) sulla parte frontale del telecomando Verificare che non ci siano residui di liquidi sotto i tasti che potrebbero causare malfunzionamenti

che potrebbero causare malfunzionamenti Utilizzare aria compressa per rimuovere polvere e detriti tra i tasti

Foto di cottonbro studio da Pexels

Verifica delle interferenze:

Rimuovere ostacoli tra il telecomando e il sensore della TV

tra il telecomando e il sensore della TV Spegnere luci fluorescenti nelle vicinanze che potrebbero interferire con il segnale IR

nelle vicinanze che potrebbero interferire con il segnale IR Allontanare dispositivi elettronici che potrebbero causare interferenze

che potrebbero causare interferenze Verificare che il sensore IR della TV non sia coperto o ostruito

Per telecomandi Bluetooth:

Ripetere l'accoppiamento con la TV attraverso la procedura di pairing

attraverso la procedura di pairing Disattivare e riattivare il Bluetooth della TV

della TV Verificare che non ci siano troppi dispositivi Bluetooth connessi alla TV

alla TV Controllare la distanza operativa dal televisore

Come soluzioni alternative temporanee è possibile utilizzare l'app del produttore della TV sullo smartphone come telecomando, collegare un mouse USB alla TV per la navigazione base o usare i tasti fisici presenti sulla TV per le operazioni essenziali. Ovviamente è possibile considerare di rivolgersi al servizio clienti nel caso in cui il dispositivo sia in garanzia, e in ultima soluzione rimane ovviamente l'acquisto di un telecomando universale compatibile.

Modelli di Smart TV consigliati

Fascia bassa

Questa Smart TV rappresenta la scelta ideale per chi cerca uno dei migliori televisori di dimensioni contenute ma tecnologicamente avanzato. Il display Full HD da 32 pollici lo rende perfetto per camere da letto, cucine o piccoli soggiorni, mentre il processore α5 Gen 5 con AI garantisce immagini nitide e dettagliate in ogni condizione. La presenza del Game Optimizer e la compatibilità con servizi come Google Stadia e GeForce NOW lo rendono particolarmente interessante per i videogiocatori. L'esperienza d'uso è arricchita dal sistema operativo webOS 22, che offre accesso a tutte le principali piattaforme di streaming e funzionalità smart avanzate. La compatibilità con Google Home e Alexa permette un controllo vocale intuitivo, mentre la connettività Wi-Fi e Bluetooth garantisce massima versatilità nelle connessioni. Il supporto HDR assicura una resa cromatica superiore, con contrasti più profondi e dettagli più definiti nelle scene sia chiare che scure.

Questo televisore TCL si rivela perfetto per chi cerca un dispositivo versatile che possa soddisfare molteplici esigenze. Grazie alla risoluzione 4K Ultra HD e al supporto HDR con Dolby Vision, questo modello garantisce una qualità dell'immagine superiore sia durante la visione di film e serie TV che nelle sessioni di gaming. La presenza di Fire TV integrato lo rende particolarmente appetibile per gli utenti Amazon Prime, offrendo accesso immediato a un vasto catalogo di contenuti in streaming. Le caratteristiche tecniche di questo televisore lo rendono un prodotto completo sotto ogni aspetto. Il sistema audio Dolby Atmos assicura un'esperienza sonora immersiva, mentre la presenza di Alexa built-in permette di controllare il dispositivo tramite comandi vocali. La compatibilità con AirPlay2 e Miracast garantisce inoltre una perfetta integrazione con dispositivi mobili di ogni tipo, rendendo semplicissima la condivisione di contenuti multimediali.

Fascia media

Questo televisore rappresenta la scelta ideale per chi desidera un dispositivo versatile e tecnologicamente avanzato. Il pannello QLED da 50 pollici offre una qualità dell'immagine superiore, con colori vividi e neri profondi, mentre il supporto a Dolby Vision e HDR10+ garantisce un'esperienza visiva cinematografica. Gli appassionati di gaming apprezzeranno particolarmente la modalità Game Mode Plus, che assicura una risposta rapida e fluida durante le sessioni di gioco. L'esperienza audio-video è ulteriormente arricchita dalla presenza del Dolby Atmos, che crea un'atmosfera sonora avvolgente e coinvolgente. Il sistema operativo VIDAA U7 si distingue per la sua interfaccia intuitiva e la vasta compatibilità con le principali piattaforme di streaming. La presenza di Alexa Built-in e VIDAA Voice permette un controllo vocale naturale e immediato di tutte le funzionalità del televisore. Il supporto al DVB-T2/S2 HEVC 10 e lativù 4K garantisce la piena compatibilità con gli standard di trasmissione attuali e futuri, rendendo questo TV un investimento sicuro nel lungo periodo. La connettività è completa e moderna, permettendo di collegare facilmente console di gioco, soundbar e altri dispositivi multimediali.

Questo televisore rappresenta la scelta ideale per chi desidera un dispositivo versatile e performante, senza dover investire cifre spropositate. La presenza del sistema Fire TV integrato garantisce accesso immediato a tutte le principali piattaforme di streaming, mentre il pannello 4K Ultra HD assicura una qualità d'immagine superiore in ogni situazione. La dimensione da 43 pollici la rende perfetta per ambienti di medie dimensioni. Le caratteristiche tecniche non deludono: il supporto HDR10 migliora la qualità delle immagini con contrasti più profondi e colori vividi, mentre la presenza di HDMI 2.1 garantisce compatibilità con le console di ultima generazione. L'assenza di bordi metallici conferisce un design moderno ed elegante, perfetto per qualsiasi ambiente. Il controllo vocale Alexa integrato permette di gestire non solo il televisore ma anche i dispositivi smart compatibili. L'esperienza utente risulta fluida e intuitiva grazie all'interfaccia Fire TV, che offre accesso immediato a migliaia di app, tra cui Prime Video, Netflix, Disney+ e molte altre. La presenza del triplo tuner assicura compatibilità con tutti gli standard di trasmissione, mentre le connessioni Bluetooth e USB ampliano le possibilità di utilizzo.

Fascia alta

Questo televisore rappresenta la scelta ideale per chi cerca un'esperienza visiva superiore senza compromessi. La tecnologia Mini-LED garantisce neri profondi e una luminosità eccezionale, mentre il refresh rate di 144Hz lo rende perfetto per i gamer più esigenti. La presenza del Dolby Vision IQ e HDR 10+ Adaptive assicura una resa cromatica ottimale in qualsiasi condizione di illuminazione. L'integrazione con l'ecosistema smart è totale grazie al sistema operativo VIDAA U7, che offre un'interfaccia intuitiva e reattiva. La presenza di Alexa Built-in e VIDAA Voice permette di controllare il televisore con semplici comandi vocali, mentre la compatibilità con il tuner DVB-T2/S2 e lativù 4K garantisce l'accesso a tutti i contenuti del digitale terrestre di ultima generazione. Le funzionalità gaming sono al top della categoria, con il Game Mode PRO che riduce la latenza e ottimizza le prestazioni per le console di nuova generazione. La tecnologia Mini-LED, con le sue migliaia di zone di local dimming, assicura un contrasto eccezionale e una luminosità uniforme su tutto il pannello, ideale sia per i contenuti HDR che per il gaming competitivo.

La Smart TV LG OLED C4 si rivolge principalmente agli appassionati di gaming e cinema che non accettano compromessi. Con il suo pannello OLED evo di ultima generazione e il refresh rate fino a 144Hz, rappresenta la soluzione ideale per i possessori di console next-gen e PC gaming. La presenza di quattro porte HDMI 2.1 garantisce la massima versatilità di collegamento, mentre le tecnologie G-Sync e VRR assicurano un'esperienza di gioco fluida e priva di artefatti. La qualità dell'immagine raggiunge nuovi vertici grazie al processore α9 Gen7, che ottimizza in tempo reale ogni fotogramma attraverso algoritmi di intelligenza artificiale. Il sistema OLED Dynamic Tone Mapping Pro analizza e migliora la resa HDR scena per scena, mentre il Dolby Vision garantisce una riproduzione fedele dei contenuti cinematografici. Il sistema audio da 20W integrato, seppur non eccelso, offre una resa sonora più che adeguata per l'uso quotidiano. L'interfaccia webOS 24 rappresenta un notevole passo avanti in termini di usabilità e funzionalità smart. La presenza di Alexa e ThinQ AI permette un controllo vocale intuitivo, mentre la compatibilità con i principali servizi di streaming assicura accesso immediato a tutti i contenuti preferiti.