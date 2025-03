LEGO lancia il T-Rex in scala 1:12! Gli Insiders possono già metterci le mani

Gli appassionati di LEGO e dei dinosauri hanno un nuovo straordinario set da aggiungere alla loro collezione: il maestoso scheletro fossile del T-Rex in scala 1:12. Disponibile in anteprima per i membri LEGO Insiders e acquistabile da tutti a partire dal 15 marzo, questo incredibile modello celebra il superpredatore del Cretaceo con un dettaglio eccezionale. Il prezzo di 249,99€ promette un'esperienza di costruzione entusiasmante per tutti gli appassionati di paleontologia e cinema.

Dinosaur Fossils: Tyrannosaurus Rex, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set permette di ricostruire lo scheletro fossile del temibile T-Rex con braccia e coda snodabili, dando vita a un modello alto oltre 33 cm. Un dettaglio affascinante è la mandibola apribile, che rivela i caratteristici denti del dinosauro, rendendo il risultato ancora più realistico. Ma l'esperienza non si ferma qui: LEGO ha incluso nel set anche il sito di scavo, ricco di riferimenti nascosti tratti dai film di Jurassic Park, per un viaggio emozionante tra scienza e avventura.

Per arricchire ulteriormente la scena, il set include le minifigure della dottoressa Ellie Sattler e del dottor Alan Grant, celebri protagonisti della saga, insieme a una targa informativa che ne aumenta il valore espositivo. Questo modello non è solo un'opera di costruzione, ma un vero e proprio pezzo da collezione, perfetto per essere esposto con orgoglio nel proprio spazio dedicato ai LEGO o ai fossili.

Con il lancio del T-Rex in scala 1:12, LEGO continua a dimostrare la sua capacità di coniugare divertimento, apprendimento e passione per il mondo dei dinosauri. Che siate fan della paleontologia, della saga di Jurassic World o semplicemente amanti delle costruzioni, questo set rappresenta un'occasione imperdibile per tornare indietro nel tempo e portare alla luce una scoperta che ha richiesto milioni di anni per formarsi.

