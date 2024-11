SUPER sconto sul mouse Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2! (-6€)

Giocare al megio al proprio PC richeide un ottimo setup e ovviamente un buon mouse da gaming! Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED è ora disponibile su Amazon a soli 117€, rispetto al prezzo originale di 124€, con uno sconto del 5%. Questo mouse professionale ultraleggero da 60g offre prestazioni migliorate, con tasti ibridi LIGHTFORCE per una precisione superiore e il sensore HERO 2 per un tracking oltre 500 IPS. Con polling rate 2K, piedini in PTFE a zero additivi e fino a 95 ore di autonomia, è l'evoluzione perfetta per i gamer più esigenti.

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED è consigliato agli appassionati di gaming competitivo che cercano prestazioni di alto livello. Questo mouse wireless ultraleggero, con i suoi soli 60 grammi, è ideale per chi desidera movimenti rapidi e precisi durante le sessioni di gioco più intense. Gli eSports player e i gamer professionisti apprezzeranno particolarmente la tecnologia ottico-meccanica ibrida dei tasti, che garantisce una precisione e un'affidabilità senza precedenti.

Questo prodotto soddisfa le esigenze di chi necessita di un tracking estremamente accurato, grazie al sensore HERO 2 che offre prestazioni superiori con oltre 500 IPS e fino a 44.000 DPI. La lunga durata della batteria, fino a 95 ore di utilizzo continuo, lo rende perfetto per lunghe sessioni di gioco senza interruzioni. Inoltre, i piedini in PTFE a zero additivi assicurano uno scorrimento fluido su qualsiasi superficie, soddisfacendo chi cerca la massima scorrevolezza nei movimenti del mouse.

Il Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED è un mouse da gioco wireless di alta gamma, progettato per offrire prestazioni professionali. Con un peso di soli 60g, è dotato di tasti ibridi LIGHTFORCE per una precisione ottimale e del sensore HERO 2 che offre un tracking superiore a 500 IPS. Il polling rate di 2K Hz garantisce una reattività eccezionale, mentre i piedini in PTFE assicurano uno scorrimento fluido.

In conclusione, il Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED rappresenta l'evoluzione di un'icona nel gaming professionale. Consigliamo vivamente l'acquisto di questo mouse a chi cerca prestazioni al top, leggerezza estrema e precisione impareggiabile. Con le sue caratteristiche avanzate e l'affidabilità del marchio Logitech, è l'ideale per i giocatori più esigenti che mirano a migliorare le proprie performance di gioco.

