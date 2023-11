Super SCONTO sul Robot Aspirapolvere Philips HomeRun! (-46%)

Non perdete l'occasione di acquistare su Amazon il robot aspirapolvere e lavapavimenti Philips HomeRun Serie 3000 approfittando delle offerte per il Black Friday! Quest dispositivo, con una potenza di aspirazione fino a 4000 Pa, navigazione laser a 360° e una batteria a lunga durata, è in grado di pulire ogni angolo della vostra casa in modo super efficiente. Il prezzo originale di 679,99€ è stato ridotto a soli 369,99€. Questo significa che risparmierete ben il 46% sull'acquisto di questo fantastico robot!

Philips HomeRun Serie 3000, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Philips HomeRun Serie 3000 è perfetto per chi cerca un valido aiuto nelle pulizie di casa. Grazie alla potente aspirazione e la capacità di navigazione laser, questo robot aspirapolvere è ideale per chi ha poco tempo da dedicare alla gestione della casa, ma non vuole rinunciare al comfort di una pulizia accurata. Il dispositivo è inoltre efficace per chi ha tappeti o possiede animali domestici, grazie alla sua capacità di aumentare la potenza aspirante per raccogliere in modo efficace i peli di animali. Potrete controllarlo anche attraverso l'App Wi-Fi, in modo da monitorarlo e impostare le pulizie nelle stanze e negli orari che preferite.

Il Philips HomeRun Serie 3000 è un robot aspirapolvere e lavapavimenti con potenza di aspirazione fino a 4000 Pa dotato di LiDAR, un laser a 360 gradi per la navigazione, che gli permette di raggiungere ogni angolo della casa in modo davvero molto efficiente. La durata della batteria è eccellente, permettendo una pulizia di superfici fino a 185m² con una sola ricarica. Inoltre, dispone di quattro livelli di aspirazione: Eco, Normale, Alto e Max, regolabili a seconda delle esigenze.

L'offerta per il Philips HomeRun Serie 3000 è un'opportunità da non perdere per coloro che cercano un valido alleato per la pulizia della casa. Infatti, questo aspirapolvere e lavapavimenti è fra i migliori sul mercato. Il dispositivo unisce potenza e tecnologia, rispondendo perfettamente alle esigenze di coloro che cercano un prodotto efficace e innovativo. Per queste ragioni, ne consigliamo vivamente l'acquisto, a maggior ragione perché oggi costa appena 369,99€ invece di 679,99€.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto. Qui potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

