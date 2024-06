Supermercato Amazon! 12 offerte da non perdere a prezzo DISCOUNT!

La spesa è un qualcosa che si fa solitamente presso i supermercati locali per ovvie ragioni, ma ci sono momenti in cui acquistare online può essere più conveniente, specialmente per alcuni prodotti. Amazon attualmente offre numerosi articoli a prezzi scontati, non solo alimentari ma anche per la casa, come detergenti e prodotti per la lavastoviglie.

Queste offerte vantaggiose vi permettono di fare scorta di ciò di cui avete bisogno, riducendo la necessità di recarvi frequentemente al supermercato. Di seguito, trovate una selezione di 12 offerte che potete esplorare nei paragrafi successivi.

Liquido elettrico Raid Family

Raid Family liquido elettrico vi offre fino a 60 notti di protezione contro le zanzare, con una durata di 8 ore per notte e compatibilità con tutte le ricariche Raid. Efficace anche con finestre aperte e luci accese, protegge efficacemente una stanza fino a 20m³ senza alcun odore. Ora potete acquistarlo a soli 5,39€ grazie allo sconto del 10%, assicurando una protezione continua e affidabile per la vostra famiglia.

Pesto alla calabrese Barilla

questa pasta è perfetta per esaltare ogni piatto con ingredienti naturali e di qualità. Attualmente in promozione con uno sconto del 29%, potete acquistarla a soli 1,65€ e portare in tavola l'autentico sapore della tradizione italiana con Barilla, l'azienda familiare che dal 1877 coltiva la passione per la pasta e garantisce prodotti gustosi e sicuri per una dieta equilibrata e genuina.

Pasta Garofalo spaghettone gragnanese XXL

Uno spaghetto dal diametro generoso di 2,5 mm, un capolavoro artigianale del noto pastificio. Realizzato con grani selezionati di qualità e trafilato al bronzo, questa pasta di Gragnano IGP è nota per il suo spessore sostanzioso. Ideale per condimenti dal gusto ricco, il Spaghettone Gragnanese XXL richiede una cottura più lunga per raggiungere la perfetta consistenza al dente che lo rende irresistibile. Garantisce sempre una tenuta ottimale, assicurando un'esperienza gastronomica superiore ad ogni boccone. Attualmente in promozione con uno sconto del 49%, potete acquistare il Spaghettone Gragnanese XXL a soli 1,59€, un'opportunità da non perdere per deliziare il palato con autentica pasta italiana di qualità.

Biscotti Oro Saiwa

acquistabili a soli 1,99€. Sono l'incarnazione perfetta della tradizione italiana, dove la morbida consistenza della panna fresca si sposa con la croccantezza della frolla. Ideali per una colazione semplice e appagante, i biscotti si accompagnano perfettamente con 200 ml di latte fresco e una mela succosa. La loro composizione con grano italiano, accuratamente selezionato e lavorato nello storico stabilimento di Capriata D’Orba in Piemonte, garantisce un prodotto di qualità che esalta il gusto autentico e genuino dei veri biscotti italiani.

Fonzies Gli Originali

Cotti al forno per garantire un gusto unico e una croccantezza indimenticabile, i Fonzies sono perfetti per ogni momento della giornata, dalle pause merenda agli aperitivi tra amici. Ogni morso è un'esplosione di sapore che vi conquista, e ricordate: se non vi leccate le dita, godete solo a metà. Approfittate dell'attuale sconto del 12%, acquistandoli a soli 2,46€ per un multipack che contiene 8 bustine da 23,5g ciascuna.

Barrette ai cereali Hero Light

per uno snack che dà energia senza appesantire. Con soli 70 kcal per barretta e attualmente in offerta con uno sconto del 12%, potete acquistarle a soli 21,90€ per confezione. Preparate con ingredienti naturali come nocciole croccanti, cereali integrali ricchi di fibre e senza conservanti, coloranti o olio di palma, queste barrette sono perfette per soddisfare la voglia di gusto autentico e sano. Ogni morso è una fonte naturale di energia grazie al 36% di cereali integrali, disponibili in tre deliziose varianti: cereali e nocciole, cereali e cioccolato o cereali e frutti rossi.

Capsule Nespresso

Disponibili ora con uno sconto del 15%, questa selezione completa offre caffè ristretto, espresso e lungo, con opzioni iconiche come Arpeggio, Roma e Kazaar, caratterizzate da intensità da 8 a 12 su 13. Anche le varianti decaffeinato mantengono il gusto intenso e tostato. Ogni tazza rivela la finezza degli aromi grazie a una tostatura artigianale che varia da breve e chiara a lunga e scura. Nespresso. Approfittate ora dell'offerta e acquistate questa selezione di 100 capsule per soli 37,40€, un prezzo imbattibile per un caffè di qualità direttamente a casa vostra.

Detersivo Fairy Platinum

Integrano la funzione del sale e l'azione brillantante per proteggere vetro e argento, lasciando un fresco profumo di pulito. Grazie alla loro capsula ultra solubile che si scioglie rapidamente, i detergenti Fairy Platinum sono ora disponibili a soli 13,99€ grazie all'attuale sconto del 22%.

Profumatore Lenor

Lenor offre un'esplosione di freschezza che persiste lavaggio dopo lavaggio. Approfittate dell'offerta del momento per acquistarlo con il 40% di sconto e portare a casa il profumatore Lenor a soli 20,94€.

Oral-B Pro Expert Advanced

Oral-B Pro Expert Advanced è il dentifricio che blocca i problemi alla radice grazie alla sua comprovata capacità di prevenire la placca batterica e inibire il suo accumulo nelle zone più difficili da raggiungere. Con la sua formula a doppia azione, arricchita con complesso al fluoruro stannoso e anti-placca minerale, assicura una pulizia profonda e duratura. Il tutto accompagnato dal fresco e persistente sapore di menta verde. Acquistatelo ora a soli 9,99€, approfittando di uno sconto del 42%.

Ricambi per piumino Swiffer Duster

Approfittate dell'attuale sconto del 36%, acquistandoli a soli 15,99€.

Detersivo Dash Power Pods

on un eccezionale sconto del 39% al prezzo di soli 34,14€. Queste capsule rivoluzionarie offrono un'eccezionale rimozione delle macchie grazie alla formula 100% Dash Power e sono efficaci anche a bassa temperatura e in cicli brevi, garantendo un pulito impeccabile con un risparmio energetico. Ogni lavaggio non solo pulisce a fondo i vestiti, ma lascia anche un delizioso profumo di pulito che dura a lungo. Le Dash Power Pods sono avvolte in una pellicola 100% idrosolubile, che si dissolve rapidamente senza lasciare residui, e vengono fornite in un pacco completamente riciclabile.

