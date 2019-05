tado° presenta il nuovo Controllo Climatizzazione Intelligente V3+

tado Controllo Climatizzazione Intelligente V3+ è il nuovo sistema che rende la climatizzazione smart, connessa e facilmente controllabile via app, per maggiore efficienza e risparmio.

tado° ha reso disponibile anche in Italia il Controllo Climatizzazione Intelligente V3+, un nuovo dispositivo connesso e smart che permette di controllare tramite smartphone la climatizzazione delle nostre case. Giusto in tempo per l’estate dunque, disponibile a un prezzo di 99,99 euro nella maggior parte degli negozi fisici e online.

Il nuovo dispositivo è compatibile con Apple Homekit e con gli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa. Permette dunque di avere una completa gestione sia dei climatizzatori sia delle pompe di calori anche tramite i comandi vocali. L’utente può decidere la temperatura di ogni stanza tramite l’applicazione dedicata, compatibile sia con iOS che con Android, che permette anche di vedere l’andamento della temperatura e visualizzare quanta energia viene risparmiata.

Il sistema smart capisce se a casa non è presente nessuno e tramite una notifica suggerisce di spegnere gli impianti di climatizzazione o di calore, per risparmiare energia. Tale funzione è possibile grazie al servizio di geolocalizzazione, che sfrutta la localizzazione del cellulare per stabilire se siamo o meno a casa.

Oltre alla geolocalizzazione, sono presenti altre “skill”. In primis il rilevamento della finestra aperta, ma anche l’integrazione con i dati meteo, un servizio completo di report e statistiche, la programmazione intelligente e la funzione benessere ambientale, che aiuta a mantenere un’aria pulita grazie ad appositi consigli.

È poi possibile attivare l’Auto-Assist, che migliora le Skill di geolocalizzazione e rilevamento finestra aperta, applicando in maniera completamente automatica le impostazioni migliori. Ciò permette all’utente di non agire più manualmente tramite comandi vocali o applicazione e inoltre il dispositivo tado° è in grado di far trovare la temperatura giusta quando un membro della famiglia rientra a casa. Il servizio ha un costo di 2,99 euro mensili o di 24,99 euro annuali.

Un dispositivo molto interessante, dedicato a chi vuole trarre il massimo dai propri sistemi di termoregolazione, con facilità e pienamente integrato con gli assistenti vocali.