Anche se l'estate è alle porte, con questo termostato smart inizi la rivoluzione del comfort

Con la primavera ormai tra noi e l’estate che si avvicina, è il momento ideale per rivoluzionare il comfort della vostra casa con soluzioni intelligenti che vi permettano di risparmiare energia e ridurre i costi. Il Tado° X Starter Kit, in offerta a soli 99,99€ invece di 199,99€, rappresenta un’opportunità imperdibile. Questo termostato smart è progettato per controllare in modo efficiente il riscaldamento, adattandosi alle vostre esigenze e contribuendo a ottimizzare i consumi energetici.

Tado° X Starter Kit, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Tado° X Starter Kit include il Bridge X, fondamentale per il corretto funzionamento del sistema, e un set di batterie aggiuntivo, offerto in esclusiva per i clienti Amazon. Grazie a queste caratteristiche, potrete controllare più stanze e ottenere risparmi ancora maggiori, il tutto con una semplice installazione fai da te. Adatto a caldaie a gas che supportano OpenTherm e controllo a relais, pompe di calore e impianti idraulici di riscaldamento a pavimento, il termostato si integra facilmente con le vostre soluzioni di riscaldamento esistenti, anche senza necessitare di una connessione internet continua.

Uno degli aspetti più innovativi del Tado° X Starter Kit è la possibilità di gestire il riscaldamento direttamente dal vostro smartphone tramite l'app dedicata. Grazie alla pianificazione smart, al Geofencing avanzato e al rilevamento di finestre aperte, potrete ottimizzare ulteriormente l’efficienza del riscaldamento e ridurre gli sprechi energetici. Inoltre, il dispositivo è compatibile con i principali assistenti vocali come Amazon Alexa, Google Assistant e Apple Siri, permettendovi di controllare la temperatura in ogni stanza della vostra casa con un semplice comando vocale.

Il Tado° X Starter Kit è pensato anche per chi desidera un’esperienza ancora più avanzata. Con l'abbonamento ad Auto-Assist, disponibile a soli 3,99€ al mese, potrete ricevere informazioni dettagliate sui costi energetici, suggerimenti per ottimizzare l'efficienza del riscaldamento e soluzioni per eventuali problematiche. Inoltre, il dispositivo è dotato di tecnologie all’avanguardia come Matter, che consente la comunicazione tra dispositivi domotici, e Thread, che garantisce una rete stabile e sicura. Il pacchetto include tutto il necessario per iniziare a riscaldare la vostra casa in modo intelligente, con la possibilità di annullare l’abbonamento in qualsiasi momento.