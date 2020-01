Tanti sconti su iPad e iPad Pro nelle offerte Solo per Oggi di MediaWorld

Dopo aver dato un’occhiata alle offerte del giorno di Amazon, è il momento di guardare alle promozioni di un altro grande protagonista degli sconti di questo primo mese del 2020. Stiamo ovviamente parlando di Mediaworld e delle sue ottime offerte “Solo per oggi” che, come saprete, mettono in sconto per sole 24 ore tanti prodotti dedicati alla tecnologia ma anche alla casa, con piccoli e grandi elettrodomestici in offerta.

Nuova settimana, nuove promozioni in corso ed oggi tocca ai sempre straordinari tablet targati Apple, con offerte relative sia ad iPad che ad iPad Pro.

Capostipiti del successo dei tablet e della loro introduzione tra gli interessi del pubblico, la serie iPad di Apple è ancora oggi considerata, giustamente, al top nel mercato dei tablet, potendo coniugare non solo performance straordinarie ad un’estetica semplice ed accattivante, ma anche a funzionalità di tutto rispetto tali da renderli utilissimi non solo per lo svago e il tempo libero, ma anche nel lavoro. Non è un caso che con le ultime uscite, iPad si sia prodigato di colmare persino quei gap che, generalmente, sussistono ad esempio tra i normali tablet e i dispositivi di disegno e grafica (pensiamo alle tavolette grafiche), così da diventare un comodo e performante oggetto di lavoro anche per designer, grafici e disegnatori, specie se si ha a disposizione l’apposita Apple Pen.

Ovviamente non è finita qui, perché oltre ad iPad, Mediaworld offre oggi ancora moltissimi sconti nel campo della tecnologia, con smartphone dal’ottimo rapporto qualità/prezzo (date ad esempio un’occhiata a Huawei P30 Lite, venduto a soli 249,00€), o all’ottima Smart TV Samsung UE50RU7090UXZT da 50″ e in 4K, venduta con oltre 150 euro di sconto! Il consiglio, quindi, è di dare un’occhiata alla pagina completa della promozione in corso, così da poter dare uno sguardo a tutti, ma proprio tutti i prodotti in sconto. La pagina è raggiungibile a queste coordinate, nonché cliccando sul banner sottostante.

Prima di cominciare, infine, vi suggeriamo di iscrivervi immediatamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica gli sconti folli non solo di questa chiusura d’anno, ma anche dell’anno che verrà. I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Altre offerte Mediaworld

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!