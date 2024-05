Oggi su Amazon: TV da 65" HDR a un prezzo super di 430€

Con l'avanzamento della tecnologia nelle smart TV, è comune osservare che i prezzi aumentino notevolmente all'aumentare della dimensione del pannello. Tuttavia, la proposta di oggi rappresenta un'eccezione. La TCL 65P639, con un pannello da 65 pollici, è disponibile infatti su Amazon a soli 429€, un prezzo che supera di appena 22€ quello del modello da 55 pollici. Considerando che questa TV offre le ultime tecnologie HDR, tra le altre caratteristiche avanzate, ci troviamo di fronte a un'opportunità eccezionale di acquisto.

TCL 65P639, chi dovrebbe acquistarla?

Come detto, la TCL 65P639 è la smart TV da 65 pollici più interessante tra le proposte attuali, ideale per gli appassionati di cinema e serie TV che vogliono portare l'esperienza della sala cinematografica direttamente nel comfort della propria abitazione. Grazie alla sua diagonale di 65 pollici e alla risoluzione 4K HDR, è in grado di riprodurre immagini nitide e dettagliate, con una resa dei colori ottimizzata dal miglioramento dinamico dei colori.

Il design senza bordi accentua l'immersione visiva, rendendola perfetta per chi desidera uno schermo ampio senza compromessi estetici. Questo modello è anche ideale per gli utenti tecnologicamente avanzati che apprezzano la comodità delle funzionalità smart. Grazie alla compatibilità con Google TV, Assistente Google e Alexa, offre un intrattenimento semplice e illimitato, permettendo di accedere a tutte le app preferite, gestire contenuti e comandarla con la sola voce.

E se avete intenzione di collegarci una console, apprezzerete il menu "Game Master", che attiva le varie ottimizzazioni sul pannello per renderlo ottimale durante le vostre sessioni di gioco. Con un prezzo di 429€, la TCL 65P639 rappresenta quindi uno dei migliori acquisti che potete fare oggi nell'ambito smart TV.

