Con ECOVACS, anche il giardino splende! Il robot che non sbaglia un colpo

Se già in casa vi siete lasciati conquistare dall'efficienza dei robot aspirapolvere ECOVACS, è il momento di portare la stessa innovazione anche all’esterno. Il tosaerba robotizzato GOAT A1600 RTK è pensato per trasformare la cura del giardino in un’esperienza completamente automatizzata, precisa ed efficiente. E oggi, grazie a una promozione imperdibile su Amazon, potete risparmiare ben 300€ su un prodotto che ridefinisce gli standard di taglio per spazi verdi.

ECOVACS GOAT A1600 RTK, chi dovrebbe acquistarlo?

Il cuore tecnologico di GOAT A1600 RTK risiede nella sua navigazione RTK ad altissima precisione, potenziata da sensori LiDAR e un sistema visivo evoluto. Il robot tagliaerba si orienta con una precisione fino a 2 cm, ricevendo fino a 40 satelliti su bande di segnale aggiuntive per una connessione più stabile del 30% anche in zone d’ombra. Dove altri sistemi perdono il segnale, GOAT continua a lavorare senza sosta, grazie al posizionamento visivo che assicura percorsi di taglio continui anche sotto alberi o vicino a tetti.

La potenza non è da meno: grazie a una piattaforma energetica da 32V, GOAT taglia rapidamente e con precisione superfici fino a 400 m² all’ora. La doppia lama, la larghezza di taglio di 330 mm e l’altezza regolabile da 3 a 9 cm si adattano a qualsiasi tipo di prato. E non serve aspettare a lungo per una nuova sessione: in soli 45 minuti di ricarica, il robot è pronto a coprire 500 m² in meno di due ore. A questo si aggiunge una gestione intelligente degli ostacoli grazie all’AIVI 3D e ai sensori Lidar 3D-ToF, capaci di riconoscere oltre 200 tipi di oggetti.

Infine, GOAT A1600 RTK offre una cura del prato personalizzabile, grazie alla mappatura automatica e all’app ECOVACS HOME. Potete definire e modificare facilmente le aree da tagliare, regolare direzione, velocità, altezza del taglio e molto altro. Anche la gestione dei bordi è precisa: con una distanza lama-ostacolo di appena 5 cm, il sistema TruEdge assicura un taglio uniforme fino ai margini. In poche parole, GOAT non solo lavora al vostro posto, ma lo fa con un’intelligenza e una cura degne di un giardiniere professionista.

