Sedie e poltrone in giardino? Proteggi i tessuti con questo spray

Se state arredando il giardino con le migliori sedie e mobili per godervi le prossime giornate estive all'aria aperta, potreste aver bisogno di un prodotto che aiuti a preservare i vostri tessuti da macchie e danni causati dall'umidità. Scotchgard idrorepellente per tessuti è la soluzione ideale per proteggere i vostri mobili da giardino e altri oggetti outdoor.

Spray idrorepellente per tessuti Scotchgard, chi dovrebbe acquistarlo?

Scotchgard è perfetto per proteggere vari tipi di tessuti, sia all’interno che all’esterno della vostra casa. Grazie alla sua formula idonea per divani, poltrone, tappezzerie, cuscini, tovaglie e persino indumenti come camicie, abiti e cravatte, vi permette di mantenere i vostri oggetti protetti da versamenti accidentali di liquidi a base acquosa. Questo spray non solo è efficace nel prevenire le macchie, ma anche nel mantenere intatte le caratteristiche originali dei tessuti, senza modificarne la morbidezza o l’aspetto.

L’applicazione di Scotchgard è davvero semplice e veloce. Per ottenere i migliori risultati, basta spruzzare il prodotto da una distanza di circa 15 cm, applicando due passate leggere anziché una pesante. Ogni volta che lavate i tessuti protetti, sarà sufficiente ripetere l’applicazione per mantenere la protezione inalterata. Non dovrete più preoccuparvi di macchie o infiltrazioni d’acqua durante l’uso quotidiano dei vostri arredi o dei vostri capi d'abbigliamento.

Una bomboletta di Scotchgard idrorepellente da 400 ml è sufficiente per trattare un divano di medie dimensioni, due sedie o circa cinque giacche. Nonostante l'efficacia del prodotto, questo non interferisce con la traspirabilità dei tessuti, permettendo loro di rimanere freschi e comodi anche durante le giornate più calde. Proteggere i vostri arredi da giardino e i vostri capi preferiti non è mai stato così semplice e conveniente, con l’opportunità di risparmiare ulteriormente grazie ai coupon disponibili.

