Una TV che vi emoziona davvero? Esiste e costa sotto i 1000€, per la prima volta

Esistono diverse smart TV in grado di emozionare lo spettatore, soprattutto se si considerano i modelli top di gamma oltre i 1.000€, cifra che generalmente segna il confine per l’acquisto di TV più avanzati dal punto di vista tecnologico. Tuttavia, oggi, con un budget inferiore leggermente inferiore ai 1.000€, è possibile orientarsi sulla TCL 75QM8B, una TV che, grazie al suo pannello QD-Mini LED, può essere tranquillamente classificata tra le soluzioni premium sia per la visione di film che per i videogiochi. In particolare, il pannello offre il supporto per il VRR a 144Hz, garantendo un’esperienza visiva fluida e coinvolgente.

TCL 75QM8B, chi dovrebbe acquistarla?

La TCL 75QM8B è la scelta ideale per chi non vuole scendere a compromessi in termini di qualità dell'immagine e dell'esperienza di intrattenimento domestico. Grazie al suo pannello QLED 4K HDR Premium, con una luminosità di 1300 nit e la tecnologia Quantum Dot, questa smart TV è in grado di offrire un livello di dettaglio e colori estremamente accurati, soddisfacendo così le esigenze di coloro che cercano un'esperienza visiva di alto livello. Inoltre, la sua capacità di operare nativamente a 144Hz rende ogni scena ancora più fluida e dettagliata, elemento fondamentale non solo per gli appassionati di cinema, ma anche per chi ama guardare eventi sportivi in diretta.

Per gli appassionati di videogiochi, la TCL 75QM8B rappresenta una scelta altrettanto eccellente. Dotata di tecnologie come Game Master Pro 2.0, compatibilità con HDMI 2.1, ALLM, VRR a 144Hz, FreeSync Premium Pro e Game Accelerator a 240Hz, offre una riduzione significativa della latenza e la possibilità di personalizzare le impostazioni dell'immagine per ottenere la migliore esperienza di gioco possibile.

L'audio di qualità eccelsa, garantito dal sistema Onkyo 2.0 supportato da Dolby Atmos e DTS:X, completa l'esperienza rendendola coinvolgente sotto ogni aspetto. Integrando inoltre Google TV, il controllo vocale assistito da Google Assistant, compatibilità con Alexa e il supporto per Apple AirPlay 2 e HomeKit, la TCL 75QM8B si propone come una soluzione versatile per un intrattenimento senza confini, adatto a un pubblico esigente che desidera il meglio dalla propria configurazione home entertainment.

