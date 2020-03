Tech fino a -50%, super sconti su Smart TV, smartphone e videogiochi da eBay

Dopo avervi proposto le offerte Amazon di questo primo lunedì di marzo 2020, è ora giunto il momento di volgere lo sguardo a eBay, ed a quella che è la proposta di sconti da parte del portale e lasciate che ve lo si dica: sembra proprio che la settimana sia partita nel migliore dei modi! Oggi, infatti, eBay propone un ricco campionario di prodotti tech in offerta, con sconti che arrivano anche ad un abbassamento del prezzo pari al 50% del prezzo originale su di una moltitudine di prodotti! Si va dalla tecnologia di uso comune, come smartphone e smart TV, sino a sconti dedicati al mondo della fotografia e dei videogame, con promozioni ottime e molto variegate.

Tra le varie, vi segnaliamo ad esempio l’ottimo iPhone 11 che, nel formato da 64 GB, è venduto dal portale allo straordinario prezzo di soli 689,99€, in virtù dei tipici 849,00€ a cui il dispositivo è venduto in rete e in negozio. Un prezzo ottimo, che si avvicina di molto al più basso mai registrato e che vi permetterà di portarvi a casa quello che è, senza alcun dubbio, uno dei migliori top di gamma dello scorso anno, garantito a un hardware ancora più che ottimo rispetto alla concorrenza, e di performance eccezionali, come del resto è ormai garanzia da parte di Apple.

Ovviamente non di solo iPhone vive il cacciatore di offerte online ed anzi, come detto, su eBay sono tantissimi i prodotti in offerta, con sconti a dir poco eccezionali alla portata di tutte le tasche e tutte le necessità. Come sempre, abbiamo selezionato per voi quelle che riteniamo le offerte migliori ma, come al solito, il consiglio è anche quello di consultare anche l’intera proposta di offerta sul portale, che potrete raggiungere comodamente anche grazie ai banner presenti in questo articolo.

