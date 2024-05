Techly Contactless Smart Card Reader, perfetto per leggere le vostre carte

Il Contactless Smart Card Reader di Techly è un dispositivo che vi permette di accedere più ai facilmente ai siti della Pubblica Amministrazione. Con un design elegante e moderno, il lettore smart card è la soluzione perfetta per leggere la Carta d'Identità Elettronica (CIE) 3.0, la tessera sanitaria o carte contactless compatibili con lo standard CCID che consentono di accedere ai portali governativi come Agenzia delle Entrate, INPS, Fascicolo Sanitario Elettronico o ad altri servizi pubblici.

PESO 52 grammi TIPOLOGIA CONNETTORE USB-A LUNGHEZZA CAVO 0,6 metri COLORE Bianco/Nero CERTIFICAZIONI CE , RoHS COMPATIBILITÀ Windows 7,8,10,11 e Mac

Con dimensioni compatte di soli 65,71 x 99,71 x 14,73 mm e un peso di soli 52g, è ideale sia per l'uso in ufficio che per essere trasportato comodamente durante i viaggi. Il lettore smart card è dotato di un cavo USB tipo A lungo 60 cm, garantendo flessibilità e praticità nell'uso. Realizzato con materiali di plastica ABS, questo smart card reader è disponibile nei colori bianco e nero che lo rende anche esteticamente molto godibile.

Dotato di tecnologia contactless NFC, il lettore smart card offre una velocità massima di 424 Kbps, garantendo una rapida lettura delle informazioni contenute nella CIE 3.0. Grazie al supporto USB, con una massima velocità di trasmissione di 12 Mbps, il dispositivo è in grado di leggere e scrivere in modo efficiente una varietà di carte e tag senza contatto.

La compatibilità con Windows e Mac OS e l'installazione Plug and Play rendono l'utilizzo di questo lettore smart card estremamente semplice e accessibile a tutti gli utenti.

Grazie a questa soluzione tecnologica, l'accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione diventa più semplice, veloce e sicuro che mai. Che voi siate un professionista in ufficio o una persona sempre in movimento, il lettore smart card è il compagno ideale per semplificare le vostre interazioni con la burocrazia digitale.