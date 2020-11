TECHly presenta la nuova linea di decoder digitali DVT-T/T2

TECHly, determinata alla continua ricerca di soluzioni tecnologicamente evolute e dal facile utilizzo, in risposta al prossimo switch- off per le Tv digitali, presenta la nuova gamma di decoder DVB-T/T2.

Entro il 2022 tutte le trasmissioni digitali dovranno passare allo standard DVB-T2, che andrà a sostituire l’attuale DVB-T. Insieme al codec di nuova generazione HEVC/H.265, il nuovo standard ci permetterà di godere di una qualità video migliore. Questo significa però che tutti coloro che non dispongono di dispositivi compatibili dovranno cambiare il proprio televisore oppure più semplicemente potranno acquistare un nuovo decoder DVB-T2 esterno, in grado di ricevere il segnale con la nuova codifica.

Il primo modello proposto da Techly, IDATA TV-DT2MB, è un decoder digitale di ultima generazione HD DVB-T/T2 in metallo compatibile con lo standard DVB-T2 e con codec H.265/HEVC main10, completo di connessione HDMI, Scart e cavo coassiale. Dal design lineare con dimensioni 168x118x37 mm, possiede diverse funzioni tra cui PVR (Personal Video Record) che permette di registrare i programmi TV su Pendrive o Hardisk, grazie alla porta USB posta sulla parte frontale del decoder. La registrazione può avvenire sia istantaneamente che con programmazione anticipata, tramite la funzione EGP (Guida Elettronica dei Programmi), la quale garantisce un quadro completo del palinsesto giornaliero fino a 7 giorni.

In più, questo decoder è munito dell’opzione Timeshift che consente di interrompere la visione di un programma anche durante la sua registrazione, per riprenderla poi in un secondo momento. Inoltre, si trasforma all’occorrenza in lettore multimediale ideale per ascoltare musica o visualizzare foto e video direttamente sulla TV. Fondamentale anche la presenza del Parental Control per monitorare ed eventualmente bloccare la visione dei programmi non adatti ai minori. Per assicurare semplicità d’uso, IDATA TV-DT2MB è in grado di cercare ed installare gli aggiornamenti software in maniera sia automatica che manuale o tramite la porta USB e con la funzione LCN (Logical Channel Number) ordina in modo logico e autonomo la lista di canali.

Il secondo modello, IDATA TV-DT2PLB, presenta le stesse caratteristiche del decoder precedente, distinguendosi solo per all’alloggiamento in materiale plastico e per le dimensioni più contenute, 150x87x32 mm.

Per coloro che hanno necessità di affiancare al proprio televisore un mini decoder digitale DVB-T2, IDATA TV-DT2SCA è la soluzione perfetta. Compatto e di soli 140x60x20 mm, dispone di una porta HDMI e una SCART, che può inclinarsi fino a 180°, grazie alle quali è possibile il collegamento a tutti i tipi di televisori. Come i precedenti è in grado di registrare su Pendrive e Hardisk i programmi e film preferiti con estrema facilità tramite la funzione PVR e di mettere in pausa e di riprendere la visione successivamente grazie all’opzione TimeShift. Con la funzione EPG è disponibile una guida dei programmi continuamente aggiornata fino a 7 giorni ed è possibile pianificare tutte le registrazioni.

Tutti i decoder digitali terrestri firmati Techly sono conformi ai requisiti richiesti per usufruire del bonus TV e sono forniti completi di telecomando universale e di manuale d’istruzione