Dopo quattordici anni di onorata carriera, il termostato intelligente che ha aperto la strada alla domotica accessibile si prepara a lasciare il posto a una nuova generazione di dispositivi completamente ripensati. Netatmo ha svelato non uno, ma due rinnovi strategici: una linea completa per il riscaldamento domestico e una telecamera di sorveglianza esterna potenziata.

La decisione di abbracciare Matter rappresenta probabilmente la novità più significativa per chi già utilizza dispositivi di domotica in casa. Questo protocollo universale, sostenuto dai principali colossi tecnologici, promette di risolvere uno dei problemi più frustranti per chi investe in smart home: l'incompatibilità tra sistemi diversi. Il nuovo termostato ORIGINAL potrà dialogare senza problemi con Apple Home, Google Home, Amazon Alexa e Samsung SmartThings, permettendo finalmente di creare automazioni complesse che coinvolgono prodotti di marchi differenti. Una rivoluzione che gli appassionati di tecnologia domestica attendevano da tempo.

L'aspetto ecologico diventa sempre più centrale nelle scelte dei consumatori europei, e Netatmo sembra averlo compreso perfettamente. Secondo un'indagine condotta dall'azienda stessa nel 2024, l'80% degli intervistati considera determinante la sostenibilità ambientale quando acquista dispositivi elettronici. Non sorprende quindi che il nuovo termostato incorpori il 65% di plastica riciclata, mantenendo al contempo un design minimalista che ricorda le filosofie progettuali scandinave. Prodotto in Italia ma progettato in Francia, il dispositivo punta su linee essenziali e un display touchscreen che mostra solo le informazioni strettamente necessarie.

L'installazione rappresenta tradizionalmente uno degli scogli principali per chi vuole rendere smart il proprio impianto di riscaldamento senza chiamare un tecnico. Netatmo promette che bastano meno di trenta minuti per montare autonomamente il termostato ORIGINAL, grazie a kit completi che prevedono due modalità di installazione: cablata o wireless. La compatibilità si estende alla maggior parte dei sistemi di riscaldamento presenti nelle abitazioni italiane, dalle caldaie a gas alle pompe di calore aria-acqua, fino alle stufe a pellet sempre più diffuse nelle zone montane.

La programmazione intelligente può far risparmiare fino a 250 euro l'anno sulla bolletta del riscaldamento

Le funzionalità intelligenti vanno oltre la semplice regolazione della temperatura. Il sistema include l'anticipazione termica, che calcola quanto tempo serve per portare l'ambiente alla temperatura desiderata, evitando sprechi o attese al rientro a casa. La geolocalizzazione attraverso lo smartphone permette invece di attivare automaticamente la modalità economica quando tutti escono di casa. Gli scenari personalizzabili coordinano il termostato con altri dispositivi: partendo da casa, il sistema può contemporaneamente abbassare il riscaldamento a 17 gradi, chiudere le tapparelle motorizzate e spegnere le luci del soggiorno.

Il cuore tecnologico della nuova gamma è rappresentato dal Thermo Hub, un gateway da collegare a una presa elettrica che sincronizza tutti i dispositivi di riscaldamento Netatmo. Questo hub funge da ponte di comunicazione e garantisce la compatibilità con Matter, permettendo la gestione centralizzata attraverso l'app Home + Control. L'applicazione sostituisce la precedente Energy e rappresenta il centro di controllo unificato non solo per il riscaldamento ma anche per illuminazione, tapparelle e altri dispositivi elettrici connessi, seguendo la logica degli ecosistemi integrati sempre più apprezzata dai consumatori tecnologici.

A completare l'offerta arriva la Valvola Termostatica Intelligente ORIGINAL, prevista per settembre 2026. Questo accessorio si installa direttamente sui caloriferi permettendo la regolazione stanza per stanza, una soluzione che secondo gli studi Netatmo può incrementare ulteriormente il risparmio energetico rispetto al solo termostato centrale. Il design mantiene la stessa filosofia minimalista con display LED che si spegne automaticamente per ridurre i consumi. L'interfaccia può essere orientata in diverse posizioni per adattarsi alla configurazione fisica di ogni radiatore, un dettaglio apparentemente secondario ma importante per l'usabilità quotidiana.

I prezzi di lancio si attestano a 139,99 euro per la versione cablata e 149,99 euro per quella wireless, posizionandosi nella fascia media del mercato dei termostati intelligenti. Gli accessori opzionali includono supporti da tavolo per installazioni flessibili e il Thermo Link, un ricevitore wireless che permette il controllo senza cavi di caldaie e pompe di calore.

Sul fronte della sicurezza domestica, Netatmo presenta la Outdoor Camera ORIGINAL, una soluzione tre-in-uno che integra videocamera, sirena da 105 decibel e faretto LED dimmerabile. La scelta di rinnovare anche questo prodotto risponde a dati allarmanti: secondo il Ministero dell'Interno italiano, i furti in abitazione sono aumentati del 14,5% tra il 2022 e il 2023. La nuova telecamera mantiene il design iconico del modello precedente, una decisione che facilita l'integrazione per chi vuole sostituire o affiancare dispositivi già installati senza compromettere l'estetica complessiva dell'installazione.

La qualità costruttiva privilegia materiali premium con corpo in alluminio e vetro ultra-resistente, mentre il 45% della plastica utilizzata proviene da materiali riciclati. La registrazione video avviene in 2K+ HDR a 30 fotogrammi al secondo con angolo di visuale di 130 gradi, zoom digitale 16x e visione notturna a infrarossi. Ma la vera innovazione riguarda la connettività: la tecnologia Wi-Fi dual-band con due antenne MIMO invece di una singola antenna mono-banda garantisce trasmissione dati stabile anche in ambienti esterni complessi, dove ostacoli e distanze possono compromettere il segnale.

L'intelligenza artificiale integrata direttamente nel dispositivo distingue persone, animali e veicoli, eliminando il problema delle notifiche superflue che affliggono molte telecamere di sorveglianza. Gli utenti possono personalizzare zone di allerta specifiche e decidere la risposta appropriata per ciascuna situazione: registrazione silenziosa, notifica sullo smartphone o attivazione immediata della sirena. Tutti i video vengono archiviati localmente su microSD senza passare dal cloud, a meno che l'utente non attivi esplicitamente questa opzione. Netatmo sottolinea che l'azienda non ha mai accesso ai filmati registrati, un aspetto cruciale considerando le crescenti preoccupazioni sulla privacy.

L'integrazione avviene attraverso l'app Home + Security, interfaccia che centralizza tutti i dispositivi di sicurezza Netatmo inclusi allarmi, sensori e controlli accessi. La disponibilità è prevista per l'estate 2026 al prezzo di 249,99 euro nelle colorazioni bianca e nera. Un accessorio dedicato, l'Outdoor Floodlight da 69,99 euro, completa l'offerta fornendo illuminazione aggiuntiva con LED da 12 watt che si attiva automaticamente al rilevamento di movimento, con luminosità regolabile secondo le preferenze e l'orario.