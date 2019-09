The Best Idea, la piattaforma per il miglioramento di prodotti e processi aziendali

The Best Idea è la piattaforma che aiuta le aziende a implementare il proprio business, partendo dall'idea innovativa che i dipendenti e i collaboratori di un'azienda siano i suoi migliori consulenti.

Molte aziende si affidano a consulenti professionisti a cui richiedono analisi e suggerimenti per il miglioramento dei processi. Senza rendersene conto, però, hanno a disposizione in via del tutto gratuita i migliori consulenti: i propri dipendenti e collaboratori.

Questi vivono ogni giorno i problemi concreti dell’azienda e sono quindi in grado di fornire suggerimenti in prima persona su come implementare il business. Spesso, però, sono poco incentivati a farlo o temono di essere giudicati negativamente dagli altri.

Utilizzando la piattaforma The Best Idea come “Cassetta delle Idee”, i dipendenti possono condividere con altri dipendenti o responsabili aziendali il loro Progetto di miglioramento. Si può proporre un’idea secondo due modalità: “Flash”, per offrire spunti in maniera semplice e rapida, o “Progetto”, per fornire un’idea già elaborata e analizzata, in risposta a una “Necessità” individuata in azienda.

Tutti questi Progetti vengono poi votati dal “Gruppo” di dipendenti coinvolti, per la scelta dei migliori. Qualità, interesse e impegno dei partecipanti sono monitorati costantemente da “Graduatorie”. In base al meccanismo della Gamification, anche i votanti migliori e più affidabili possono ottenere certificazioni e vantaggi di reputazione da parte dell’azienda.

Uno dei benefici della piattaforma rispetto ai sistemi tradizionali è la garanzia del completo anonimato di chi suggerisce le idee e di chi le vota, per indurre gli utenti a fornire il proprio contributo in maniera libera e senza pregiudizi. I primi in graduatoria, se lo vogliono, possono poi decidere di rivelare la propria identità.

The Best Idea per il Brainstorming Online e il Design Thinking

Le funzionalità di The Best Idea non si fermano qui. La piattaforma rappresenta infatti anche un interessante strumento per rendere interattive e coinvolgenti le sessioni di Brainstorming e Design Thinking tra dipendenti in azienda.

Con The Best Idea, tutti i partecipanti possono programmare e gestire un Brainstorming aziendale connettendosi online direttamente dal proprio smartphone e offrire il proprio contributo in riunione o da remoto nei tempi che preferiscono.

Utilizzando anche i Modelli disponibili, gli utenti coinvolti possono quindi rispondere a Necessità aziendali, come ad esempio lo sviluppo di un nuovo Prodotto, inserendo le loro idee direttamente sulla piattaforma.

Con The Best idea si può gestire integralmente un Hackathon in tutte le sue fasi di sviluppo, proporre e votare idee estemporanee o Progetti elaborati in tempi più lunghi.

The Best Idea per condurre indagini di mercato

Il lancio di un prodotto è preceduto da una fase fondamentale: quella di analisi, durante la quale si prendono in considerazione diversi fattori, come ad esempio competitor, obiettivi, budget e non ultimo, il target a cui l’azienda si rivolge.

Per questo esiste la funzione “Sondaggi” di The Best Idea, con la quale un’azienda o imprenditore può condurre indagini di mercato rivolte ai propri clienti o, in un secondo momento, a tutta la community della piattaforma.

Si possono creare Sondaggi Semplici, Multipli o Condizionali. In quest’ultimo caso, ad ogni domanda ne seguirà un’altra che cambierà in base alla risposta data in precedenza per ridurre i tempi complessivi di risposta al sondaggio. Alla fine, sarà possibile assegnare preventivamente un punteggio per ogni risposta per ottenere subito un punteggio medio.

Al termine di ogni Sondaggio, l’azienda potrà anche ottenere interessanti statistiche suddivise per tipologia dei votanti.

Scopri tutte le altre funzionalità di The Best Idea su www.the-best-idea.com