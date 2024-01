Timberland, Vans, North Face e altri: Rubati i Dati di 35 Milioni di Clienti

VF Corporation, società che controlla marchi famosissimi come Vans, Timberland, The North Face e altri, ha dichiarato che più di 35 milioni di clienti hanno subito il furto delle loro informazioni personali in un attacco ransomware a dicembre. L’attacco era stato reso noto a dicembre, ma all’epoca non si conoscevano molti dettagli.

Se avete fatto un’account sul sito di uno di questi marchi, dunque, i vostri dati potrebbero essere a rischio Le informazioni rubate, per fortuna, non includono quelle più sensibili come i numeri di carta di credito, che non non sono conservati nei sistemi aziendali.

La società ha anche dichiarato di non avere evidenze che le password dei consumatori siano state acquisite. Una frase che non va presa come un invito a stare tranquilli, perché se non ci sono prove che qualcosa sia successo - per esempio che sia stata fatta la copia di un file - non significa che non sia successo.

L'attacco ha causato interruzioni nelle operazioni aziendali, con sistemi IT criptati, furto di dati e chiusura di alcuni sistemi per contenere la violazione. Problemi che, tra le altre cose, ha anche rallentato le consegne nel periodo natalizio. I problemi non sono ancora stati del tutto risolti.

VF Corporation sta collaborando con le autorità e gli enti regolatori per indagare sull'attacco e la sua portata. Non ha ancora informato i clienti dell'incidente né specificato la natura dei dati coinvolti o se ha coinvolto dipendenti, fornitori o partner.