I vostri acquisti di Natale potrebbero essere in ritardo per colpa di un cyberattacco

VF Corporation, il gigante dell'abbigliamento dietro marchi di prestigio come North Face, Vans e Timberland, sta affrontando difficoltà nell'evasione degli ordini a causa di un cyberattacco. La causa del problema sarebbe un attacco informatico dello scorso 13 dicembre, e le conseguenze potrebbero farsi sentire su tutti i clienti che hanno ordinato qualcosa e speravano di riceverlo entro il 25 dicembre.

La società ha rivelato di aver notato "eventi non autorizzati" su parte del suo sistema informatico il 13 dicembre, con il furto di dati personali e altre informazioni. Attualmente, la portata completa dell'incidente è ancora sotto indagine, mentre la società sta collaborando con esperti esterni di cybersecurity. Per il momento è chiaro che i pirati informatici avevano criptato alcuni sistemi IT e rubato dati personali.

Nonostante l'impatto, i negozi al dettaglio VF in tutto il mondo sono ancora aperti, e la società afferma che i clienti possono effettuare ordini anche tramite i vari siti online. Tuttavia, ci sono alcuni dubbi sull’evasione degli ordini stesso e le consegne. La società ha messo in atto soluzioni alternative per alcune operazioni offline.

Vale la pena notare che il cyberattacco si è verificato poco dopo che VF ha annunciato difficoltà finanziarie, con un mancato raggiungimento delle previsioni per gli utili del 2024. Questo ulteriore problema non potrà che peggiorare la situazione.