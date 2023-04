Se siete soliti seguire le evoluzioni del mercato, saprete che negli ultimi anni ci sono stati diversi progressi nella tecnologia degli aspirapolvere senza fili, che hanno portato questi utili elettrodomestici a miglioramenti significativi in termini di potenza, durata della batteria e funzionalità. Una delle ultime proposte all’avanguardia arrivate sul mercato, e già disponibile per l’acquisto, riguarda Tineco FLOOR ONE S7 PRO, un aspirapolvere cordless di cui vogliamo parlare oggi.

Cos’è Tineco FLOOR ONE S7 PRO?

Come anticipato, Tineco FLOOR ONE S7 PRO è un aspirapolvere senza fili di fascia alta presentato, in modo incompleto, all’IFA 2022. Nonostante già all’epoca si fosse fatto apprezzare per le novità tecniche, oggi possiamo ammirare tutte le sue caratteristiche tecniche in maniera completa. Il nuovo top di gamma del produttore, che vanta parecchi anni di esperienza nella progettazione di elettrodomestici per la pulizia della casa, si appresta a diventare una delle opzioni migliori del 2023 per chi cerca un prodotto tecnologicamente all’avanguardia, superando il già ottimo lavoro che l’azienda ha fatto con il Tineco FLOOR ONE S5.

Stiamo parlando di un elettrodomestico eccezionale, in grado non solo di aspirare la polvere, ma anche di lavare con efficacia qualsiasi tipo di pavimento. Anche se è più performante su superfici dure, per ovvi motivi, probabilmente non ha rivali per la sua versatilità.

Pulizie ancora più ottimali

La ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie che potessero migliorare gli aspetti non del tutto performanti del passato vanno avanti. Con la FLOOR ONE S7 PRO, Tineco è riuscita nel difficile compito di migliorare l’efficacia della pulizia dei pavimenti, rimuovendo anche lo sporco più ostinato. Questo avviene tramite un processo di aspirazione combinato con il lavaggio che, sul nuovo modello, si traduce in una velocità di rotazione della spazzola di 450 giri al minuto. La spazzola riceve un flusso d’acqua costante, cosicché le setole rimangano sempre pulite anche dopo la cattura di liquidi. Potrete quindi proseguire la pulizia del pavimento senza preoccuparvi di pulire la spazzola, ciò porterà a un risparmio notevole di tempo e fatica. Nulla a che vedere con il mocio o con un lavapavimenti tradizionale, i quali, come anticipato, non garantiscono la stessa efficienza di pulizia.

Gli ottimi risultati di pulizia di Tineco FLOOR ONE S7 PRO sono evidenti anche dal sistema di asciugatura a centrifuga, che si attiva anche quando si finisce di utilizzare l’elettrodomestico, in modo da prevenire la formazione e la diffusione di muffe e batteri. Un igiene dei pavimenti praticamente perfetta!

L’aspirapolvere non sempre necessita di funzionare alla massima potenza. A tal riguardo, Tineco FLOOR ONE S7 PRO può essere settato su 4 modalità di pulizia, tra cui una automatica. Optando per quest’ultima, entra in gioco la tecnologia iLoop Smart Sensor, che capisce autonomamente la quantità e il tipo di sporco presente in superficie, regolando la potenza dell’elettrodomestico affinché non sia né troppo elevata né troppo bassa. Una modalità intelligente quindi, che porta chiaramente a un risparmio energetico e a una minore manutenzione nel lungo periodo.

Rispetto al fratello minore, Tineco FLOOR ONE S7 PRO dispone di un display LCD rivisto da 3,6″, attraverso il quale avere il pieno controllo sul processo di pulizia, dall’avvio rapido ai messaggi di errore, che eventualmente verranno visualizzati in tempo reale. È stata ottimizzata anche la spazzola frontale, ora in grado di raccogliere lo sporco con una precisione fino a 1 cm, che si traduce in una pulizia migliore negli angoli più nascosti.

Il serbatoio d’acqua riesce a reggere i 40 minuti di autonomia dell’elettrodomestico, pertanto non sarete costretti a interrompere la pulizia per aggiungere nuova acqua. Quelli riportati finora sono tutti fattori che agevolano l’utilizzo di questo aspirapolvere che, come se non bastasse, vanta anche una base di ricarica compatta, cosicché da non creare problemi negli ambienti più piccoli.