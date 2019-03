Tiscali UltraFibra Giga Full, connessione FTTH a 1 Gbps al costo di 24,95 euro al mese

UltraFibra Giga Full è la nuova tariffa di Tiscali per la connessione in fibra a 1 Gbps. Il costo è di 24,95 euro al mese, comprensivo di modem, attivazione, chiamate illimitate nazionali e diversi servizi.

Tiscali ha introdotto a listino UltraFibra Giga Full, la nuova tariffa per la connettività in fibra FTTH superveloce, fino a 1 Gbps, con modem e attivazione gratis, chiamate illimitate verso tutti i fissi e i cellulari nazionali, 60 minuti al mese gratis verso i fissi internazionali e i servizi Chi è, segreteria telefonica e trasferimento di chiamata gratuiti, tutto compreso nel costo mensile di 24,95 euro.

L’offerta, valida sia per i clienti privati sia per i clienti affari, comprende inoltre per i clienti privati 12 mesi di Infinity, il servizio di streaming on demand grazie al quale sarà possibile accedere gratuitamente a film in prima visione, serie TV, cartoni animati e molti altri contenuti.

Trattandosi ovviamente di un’offerta basata sulla fibra ottica FTTH, non ancora presente o attiva su tutto il territorio italiano, è bene verificare l’effettiva disponibilità prima di procedere alla sottoscrizione. Nel caso in cui la vostra città o zona non dovesse essere raggiunta dalla fibra FTTH il sito di Tiscali provvederà automaticamente a proporvi la soluzione migliore tra quelle disponibili.

UltraFibra Giga Full è infine priva di vincoli temporali e non è quindi soggetta a penali per gli utenti che eventualmente decidano di cambiare operatore dopo un periodo di tempo più o meno breve, e può essere sottoscritta direttamente dal sito ufficiale Tiscali, nei negozi dell’operatore oppure chiamando il 130.