Torna in regalo l'Happy Box Prenatal! Gratuito per tutte le neo mamme!

Se siete in dolce attesa o avete appena accolto il vostro piccolo tesoro, Prénatal ha una sorpresa speciale per voi: la Happy Box in omaggio! Questa box esclusiva è pensata per accompagnare le future mamme e i neo genitori nei primi mesi di vita del bambino, offrendo una selezione di prodotti essenziali e utili. Grazie a questa iniziativa, potrete ricevere la vostra Happy Box direttamente in negozio, completamente gratuita, rendendo ancora più magico questo momento speciale.

Ricevere la Happy Box Prenatal è semplice e veloce! Basta visitare il sito ufficiale dedicato all'iniziativa e compilare il modulo di registrazione con i vostri dati. Dopo aver inserito l’indirizzo email e, se necessario, alcune informazioni aggiuntive per la Prénatal Card, potrete scegliere di ritirare la vostra box presso un negozio Prénatal. L’offerta è disponibile fino a esaurimento scorte, quindi affrettatevi!

La Happy Box è una vera sorpresa, piena di prodotti e servizi utili per la cura del neonato e della mamma. Potrete trovare pannolini, salviettine, prodotti per il bagnetto e persino piccoli capi d’abbigliamento come calzini per il vostro bimbo. Ogni confezione è pensata per offrirvi il meglio, grazie alla collaborazione con marchi noti come Huggies, Chicco, Mustela, Aptamil e molti altri. I contenuti della box possono variare a seconda del luogo e del periodo di ritiro, ma ogni volta vi garantiranno un’esperienza unica e di qualità.

Non perdete questa fantastica opportunità di ricevere gratuitamente un cofanetto pensato per voi e il vostro piccolo, ricco di sorprese e utili prodotti. Registratevi subito sul sito ufficiale Prénatal e scoprite tutto ciò che la Happy Box ha da offrirvi​.

