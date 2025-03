Trasforma la tua casa con Shelly 1 Mini Gen3: l'innovativo relè intelligente in OFFERTA SPECIALE! - 20%

Se siete alla ricerca di una soluzione intelligente e conveniente per rendere smart la vostra casa, questa è l'occasione perfetta da cogliere al volo. Il relè intelligente Shelly 1 Mini Gen3 è ora disponibile su Amazon all'imperdibile prezzo di soli 15,99€, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo consigliato di 19,99€. Una promozione da non perdere per chi vuole iniziare a creare o ampliare il proprio sistema domotico con una soluzione semplice e versatile.

Relè intelligente Shelly 1 Mini Gen3, chi dovrebbe acquistarlo?

Il relè intelligente Shelly 1 Mini Gen3 fa parte della nuova generazione di dispositivi di automazione domestica di Shelly, la Gen3, caratterizzati da prestazioni elevate grazie al processore avanzato e una memoria flash da 8 MB. Nonostante le dimensioni estremamente compatte, questo mini relè intelligente è in grado di controllare e automatizzare un'ampia gamma di elettrodomestici e apparecchiature.

Una delle principali caratteristiche del Shelly 1 Mini è la presenza di contatti puliti, che permettono di rendere smart praticamente qualsiasi dispositivo, dall'illuminazione domestica fino agli elettrodomestici. La sua installazione è semplice e intuitiva: basta posizionarlo dietro prese o interruttori già esistenti, senza bisogno di un hub aggiuntivo, rendendolo ideale per chi desidera una soluzione immediata ed economica per automatizzare l'illuminazione o altri dispositivi.

Con l'app Shelly, disponibile sia per iOS che Android, potete gestire comodamente ogni aspetto della vostra casa intelligente. Potete creare scene personalizzate, regolare l'accensione degli apparecchi in base alle vostre abitudini quotidiane o in risposta alla luminosità ambientale, e risparmiare così energia elettrica.

Inoltre, il relè intelligente è completamente compatibile con assistenti vocali come Alexa e Google Home, consentendovi di controllare i dispositivi semplicemente con comandi vocali, senza la necessità di un hub dedicato. La facilità d'uso, la versatilità e il prezzo competitivo fanno del Shelly 1 Mini Gen3 uno dei prodotti smart home più convenienti sul mercato.

