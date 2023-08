Se state pianificando un’escursione in montagna durante l’estate, l’attenzione al vestiario non è l’unico aspetto rilevante. In effetti, i nuovi dispositivi smart possono fornire un supporto significativo nell’organizzazione e nell’esecuzione dell’escursione, garantendo una maggiore tranquillità. Questi strumenti innovativi non solo semplificano il viaggio, ma contribuiscono anche a incrementare il senso di sicurezza, sia che si stia affrontando l’avventura da soli o in compagnia di amici. Di seguito, riportiamo quindi 7 prodotti tecnologici per chiunque desideri cimentarsi in un’emozionante escursione durante questa stagione estiva.

Che siate esperti escursionisti o neofiti desiderosi di esplorare le bellezze del trekking estivo, i dispositivi che abbiamo selezionato sono in grado di trasformare radicalmente la vostra esperienza all’aria aperta, senza occupare prezioso spazio nello zaino. Prima di immergerci nei dettagli di questi 7 strumenti tecnologici, desideriamo segnalarvi che abbiamo creato una guida all’acquisto dedicata anche ai migliori zaini da trekking. Per consultarla, vi invitiamo a seguire il link che vi abbiamo linkato poc’anzi. Inoltre, per assicurarvi una vacanza estiva indimenticabile, abbiamo raccolto una serie di gadget tecnologici rivolti non solo agli appassionati di escursionismo, ma anche a chi pianifica un viaggio in bicicletta, in auto o addirittura un piacevole barbecue all’aperto.

7 prodotti tech utili per le vostre escursioni all’aperto

Amazfit T-Rex 2 | Smartwatch

Come accennato nell’introduzione, la tecnologia moderna si è aggiunta tra i fattori da considerare insieme all’abbigliamento sportivo. Un dispositivo come lo smartwatch può infatti rivelarsi utile durante il trekking, per monitorare costantemente le attività fisiche, tenere traccia del percorso attraverso il GPS integrato e misurare parametri vitali come la frequenza cardiaca e il livello di saturazione dell’ossigeno. Inoltre, grazie alla sua connettività, uno smartwatch può fornire informazioni in tempo reale sulle condizioni meteorologiche, inviare notifiche importanti e persino fungere da strumento di comunicazione di emergenza, garantendo una maggiore sicurezza durante le avventure all’aria aperta. Un esempio concreto che incarna queste funzionalità è l’Amazfit T-Rex 2. Questo smartwatch si presenta come il compagno ideale per l’escursionismo, grazie non solo alla sua robustezza, ma anche grazie alla durata della batteria che può raggiungere fino a 20 giorni.

Pxwaxpy | Power Bank

Se vi state chiedendo quale sia l’effettiva utilità di un power bank per un appassionato di escursionismo, la risposta risulta essere semplice ma fondamentale. Un power bank consente di ricaricare in modo efficiente dispositivi elettronici quali smartphone, telefoni satellitari, torce a LED o fotocamere durante l’intera escursione. Questo si traduce in un’assicurazione di costante connettività per il viaggiatore, permettendogli di estendere l’autonomia delle batterie degli apparecchi, garantendo un funzionamento prolungato anche laddove non siano disponibili prese elettriche nelle immediate vicinanze. Il modello qui proposto è dotato di una batteria superiore ai 30.000 mAh, con un’uscita di 15W. Tuttavia, la caratteristica che si rivelerà maggiormente apprezzabile è la possibilità di ricarica solare integrata, che consentirà al power bank di rigenerarsi durante le vostre passeggiate lungo il percorso escursionistico. Sarà sufficiente fissare il power bank allo zaino e consentire ai raggi solari di compiere il loro lavoro di ricarica.

Blukar | Lampada frontale

Tra i gadget indispensabili per un escursione sicura, a maggior ragione se praticata nel tardo pomeriggio o di sera quando la luce ambientale cala, la lampada frontale ricopre un ruolo cruciale. Se portata con sé, offre una fonte di illuminazione pratica durante le attività all’aperto in ambienti bui o poco illuminati, come appunto le escursioni notturne o le esplorazione di grotte. Con questo modello potrete dimenticarvi le batterie usa e getta, dal momento che è presente una batteria ricaricabile integrata da 1200 mAh. Ottima anche lato funzioni, con le sue 8 modalità di luce tra cui scegliere, tra cui XPG White, COB White e COB Red. Vanta presente persino un sensore di movimento integrato e, come se non bastasse, il suo prezzo è irrisorio.

Baofeng 88E | Walkie Talkie

Durante un’escursione, specialmente in gruppo, potrebbe verificarsi l’eventualità che uno o più partecipanti si allontanino dal percorso, indipendentemente dalle ragioni. In situazioni simili, l’utilizzo di apparati Walkie Talkie si rivela estremamente vantaggioso, consentendo ai membri del gruppo di riunirsi anche dopo allontanamenti considerevoli, quando la corretta via potrebbe essere smarrita. Questo modello offre la versatilità di 16 canali selezionabili ed è progettato per assicurare una comunicazione efficiente su lunghe distanze. Ogni kit include due unità, tuttavia, considerando il suo accessibile costo, è consigliabile valutare l’acquisto di ulteriori unità, in modo da rafforzare la sicurezza durante le vostre avventure di trekking.

Ferrino Finisterre | Zaino

Un’escursione senza uno zaino ben equipaggiato per garantire il massimo comfort durante il trekking sarebbe tutt’altro che soddisfacente. Lo zaino riveste un ruolo imprescindibile in queste avventure, pertanto è fondamentale orientarsi verso prodotti di eccellente fattura, come lo zaino Ferrino Finisterre qui presentato. Ideato appositamente per gli entusiasti dell’avventura che abbracciano senza paura i limiti, il Ferrino Finisterre è stato confezionato con estrema cura, utilizzando tessuti di primissima qualità, come il robusto 420D Honeycomb. Si tratta dunque di uno zaino da trekking che si palesa come l’alleato perfetto per affrontare le molteplici sfide che la natura riserva. Un’altra peculiarità che ci ha spinto a consigliarvi questo è il suo telaio in acciaio flessibile, che non solo ottimizza la distribuzione del carico, ma agisce anche come tensionatore per la rete che separa lo zaino dalla schiena, assicurando un’areazione superiore e costante.

Laken Clasica 34oz | Borraccia

Durante attività come il trekking, è essenziale avere con sé una buona quantità di acqua per mantenere idratato il corpo. In questo senso, le borracce si configurano come strumento imprescindibile, e tra queste spicca questo modello. Le sue caratteristiche distintive lo rendono una scelta eccellente, soprattutto per la sua straordinaria resistenza e durabilità. Questa borraccia si discosta nettamente dalle soluzioni in plastica, grazie alla sua costruzione in alluminio, arricchita da dettagli estetici che eliminano qualsiasi elemento superfluo. Un tocco di classe è dato dalla sua copertura in neoprene, che oltre a conferire ulteriore protezione, aggiunge un’elegante nota stilistica al vostro equipaggiamento da viaggio. E non è tutto: la presenza di una pratica tracolla regolabile rende il trasporto agevole, permettendovi di avere le mani libere durante le vostre escursioni.

ACR Bivy Stick | Comunicatore satellitare

Per quanto riguarda la sicurezza, se i precedenti Walkie Talkie non dovessero risultare sufficienti, potrebbe essere valutato l’acquisto di un comunicatore satellitare globale. Questo dispositivo consente di mantenere ininterrotta la comunicazione persino nelle aree remote o prive di copertura. In sostanza, offre la possibilità di trasmettere messaggi, richiedere assistenza in situazioni di emergenza, condividere la propria posizione e ricevere aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche, contribuendo a potenziare sia la sicurezza che la pianificazione dell’escursione. Benché rappresenti l’opzione più dispendiosa tra quelle trattate in questa guida all’acquisto, l’investimento sarà ampiamente ripagato grazie alla sua straordinaria affidabilità.

