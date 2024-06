Friggitrice ad aria da 51€: qualità e capienza che non ti aspetti

Di friggitrici ad aria a soli 50€ se ne trovano in particolari momenti dell'anno, ma solitamente si tratta di modelli ultra compatti, ideali solo per cuocere patatine e alimenti di dimensioni simili. Oggi su Amazon, però, è disponibile un'offerta per una friggitrice ad aria all'avanguardia. Questo modello vanta un capiente cestello da 6 litri, materiali di buona qualità e un elegante trattamento opaco che le conferisce un aspetto lussuoso. Il prezzo? Davvero contenuto: solo 50,99€.

Tristar FR-9025, chi dovrebbe acquistarla?

La Tristar FR-9025 rappresenta la scelta ideale per famiglie numerose o per chi ama intrattenere gli ospiti, grazie alla sua generosa capacità di 6 litri, che permette di preparare fino a 1,5 kg di patatine fritte per volta, equivalente a circa 9 porzioni. È consigliata a chiunque voglia seguire uno stile di vita più salutare senza rinunciare al piacere di cibi croccanti e gustosi.

Questo modello si rivela un indispensabile alleato in cucina per la preparazione di piatti diversi ed equilibrati: verdure, pizza, carne, pesce e molto altro ancora possono essere cucinati con uno dei 9 programmi pre-memorizzati oppure impostando manualmente temperatura e tempo di cottura.

Oltre a soddisfare le esigenze di chi cerca praticità e versatilità, la Tristar FR-9025 è anche pensata per chi vuole ridurre i consumi energetici in cucina, in quanto consente di risparmiare fino al 70% di energia rispetto all'utilizzo di un forno tradizionale. Il controllo attraverso il touch screen digitale a LED rende il suo utilizzo intuitivo e la facilità di pulizia, grazie al rivestimento interno antiaderente, la rende ancor più convincente.

Vedi offerta su Amazon