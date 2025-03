Tutti i lettori SumUp in offerta. Scegli quello giusto per la tua attività

Se siete imprenditori o liberi professionisti che cercano una soluzione pratica e conveniente per i pagamenti elettronici, le offerte di SumUp sono proprio ciò di cui avete bisogno. L'azienda, conosciuta per i suoi lettori di carte POS portatili, ha lanciato una promozione su tutti i suoi dispositivi, rendendo ancora più accessibile la possibilità di dotarsi di una soluzione efficiente per le transazioni digitali. Dal modello più semplice al più completo, c'è una vasta scelta, tutti a prezzi scontati.

POS portatili SumUP, chi dovrebbe acquistarli?

La promozione include tre modelli principali: il "Solo Lite", il "Solo" e il "Solo con stampante". Il primo, il "Solo Lite", rappresenta una delle soluzioni più economiche ed essenziali per chi ha bisogno di un POS portatile di base. Questo dispositivo, che normalmente viene venduto a 34€, è ora disponibile a soli 22€, un’opportunità unica per chi desidera iniziare a gestire i pagamenti elettronici senza investire una cifra elevata. Nonostante il prezzo contenuto, il "Solo Lite" offre una buona qualità di connessione e una facilità d’uso che lo rende adatto a professionisti e piccole attività. È perfetto per chi ha bisogno di un dispositivo semplice e funzionale, senza necessità di caratteristiche extra, ma con l’affidabilità che solo SumUp può garantire.

Se state cercando un lettore più completo, il modello "Solo" potrebbe essere la scelta giusta. Questo passa da 79€ a 59€ e offre maggiori prestazioni e funzionalità rispetto al modello "Solo Lite", rendendolo adatto a chi ha bisogno di una maggiore velocità nelle transazioni o di una connessione più stabile. Il "Solo" è la soluzione ideale per le attività che hanno un volume di transazioni medio e che vogliono offrire ai propri clienti un’esperienza di pagamento semplice e veloce, che supporta anche i pagamenti contactless. Con il suo design compatto e moderno, è un POS portatile che si adatta a diverse tipologie di attività, garantendo sempre una gestione rapida e sicura dei pagamenti.

Per chi desidera una soluzione ancora più avanzata, il "Solo con stampante" è il top. Questo modello, che normalmente viene venduto a 139€, è ora in offerta a soli 99€, interessante per chi ha bisogno di un POS completo, capace non solo di elaborare pagamenti in modo veloce, ma anche di emettere scontrini grazie alla stampante integrata. Perfetto per ristoranti, bar, negozi al dettaglio e attività che necessitano di una gestione immediata delle transazioni con una stampa dei ricevuti, il "Solo con stampante" rappresenta un investimento ideale per chi desidera ottimizzare la propria attività. L’aggiunta della stampante rende questo modello ancora più versatile, permettendo di gestire ogni tipo di pagamento con la massima efficienza e professionalità.

