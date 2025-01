Pagamenti digitali sempre più flessibili, sicuri e veloci: le previsioni di Visa

I pagamenti digitali continuano a diffondersi in tutto il mondo: sempre più utenti scelgono di adottare questo tipo di pagamento, tramite siti web, app o piattaforme in negozio, per la sua flessibilità e semplicità d'uso.

Il commercio si è già avviato verso una nuova era, adattandosi alle esigenze dei consumatori, e le nuove tecnologie stanno trasformando profondamente il settore.

Foto di rupixen da Pixabay

Secondo Visa, nel 2025 il ruolo dell'IA per i pagamenti digitali sarà sempre più cruciale: questa tecnologia verrà usata per personalizzare le esperienze di pagamento e migliorare le capacità di rilevamento delle frodi. La compagnia anticipa algoritmi di deep learning sempre più sofisticati, in grado di identificare i rischi in tempo reale.

Per proteggere consumatori e transazioni, nel prossimo futuro le modalità di autenticazione si evolveranno per diventare più sicure, basandosi sul volto, le impronte digitali o altri elementi biometrici. Riducendo la dipendenza da PIN e password e usando invece marker biometrici per convalidare i pagamenti renderà l'intero processo più conveniente e protetto.

Nel 2025 si svilupperanno anche i pagamenti in tempo reale (RTP), seguendo l'andamento delle grandi economie mondiali. Per quanto riguarda l'Europa, il sistema di trasferimento istantaneo dei crediti nell'area SEPA (Single Euro Payments Area) verrà adottato in maniera più ampia, facilitando le transazioni istantanee nell'UE.

Nonostante i progressi, gli RTP presentano sfide notevoli quali frodi, vulnerabilità di sicurezza, problemi di disponibilità e mancanza di capacità transfrontaliere. È essenziale per le autorità di regolamentazione collaborare con il settore privato per supportare l'innovazione e al contempo proteggere i consumatori.

Nel corso dei prossimi mesi si prevede anche una semplificazione dei pagamenti A2A (account-to-account), grazie anche a prodotti come il pay by bank, offrendo agli utenti più modi per pagare.

In crescita anche l'embedded finance, ovvero l'integrazione di prodotti e servizi finanziari di terzi su piattaforme non finanziarie. Le soluzioni di pagamento stanno diventando sempre più integrate e ciò è un vantaggio per fornitori, abilitatori, distributori e soprattutto per gli utenti finali che ottengono servizi finanziari contestualizzati in un unico luogo.

Infine, Visa anticipa una diffusione dei movimenti di denaro transfrontaliero anche tra i consumatori e le piccole e medie imprese. Attualmente ci sono ancora molte carenze per questo tipo di transazioni: spesso sono complesse, costose e lente, ma l'espansione delle reti di pagamento in tempo reale e interoperabili potrebbe dare una nuova spinta a questa funzionalità.

"I pagamenti sono in continua evoluzione per offrire convenienza, trasparenza e fiducia" ha dichiarato Stefano M. Stoppani, Country Manager Visa in Italia. "Permettono alle aziende di crescere, ai consumatori di sentirsi sicuri e alle comunità di prosperare. Dall'autenticazione biometrica alle transazioni istantanee e senza interruzioni in tutto il mondo, ogni innovazione rappresenta un passo avanti per soddisfare le esigenze di tutti coloro che pagano e vengono pagati".