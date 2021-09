Twitter annuncia l’arrivo di Bitcoin Tips e pensa all’autenticazione NFT

Twitter ha annunciato di aver avviato la distribuzione della funzione Tips, un sistema di mance elettroniche basata su bitcoin o denaro contante, che gli utenti possono utilizzare per supportare i propri beniamini. La nuova funzione sarà disponibile a partire dagli utenti iOS.

Esther Crawford, product manager di Twitter, ha spiegato che quando un account ha attivato Tips, la relativa icona sarà visualizzata accanto al pulsante Segui nella pagina del profilo. “Tocca l’icona e vedrai un elenco di servizi di pagamento o piattaforme abilitati dall’account e potrai selezionare quello che preferisci”, ha scritto.

“Oltre ai servizi attualmente abilitati tramite Tips, le persone possono ora dare una mancia senza problemi con bitcoin usando Strike – un’applicazione di pagamento costruita su Bitcoin Lightning Network, che consente alle persone di inviare e ricevere bitcoin. Strike offre pagamenti istantanei e gratuiti a livello globale”, ha aggiunto Crawford.

Photo credit - Mactrunk/depositphotos.com

Strike è disponibile negli Stati Uniti, escluse le Hawaii e New York, così come in El Salvador, dove il bitcoin ha ora corso legale insieme al dollaro USA. Gli utenti nei mercati idonei possono registrarsi per un account Strike e aggiungere il proprio nome utente Strike per ricevere suggerimenti bitcoin su Lightning Network.

Oltre a Strike, altre opzioni di pagamento e piattaforme attualmente disponibili sono Bandcamp, Cash App, Chipper, Gofundme, Patreon, Picpay, Razorpay, Wealthsimple Cash e PayPal’s Venmo. Inoltre, Twitter ha annunciato che sta anche pianificando di supportare l’autenticazione per i token non fungibili (NFT). “Siamo entusiasti di poter esplorare presto l’autenticazione NFT”, ha detto Crawford. “È un modo per sostenere i creatori che realizzano quest’arte con un timbro per dimostrare l’autenticità. Consentendo alle persone di connettere direttamente i loro portafogli crittografici, possono tracciare e mostrare la loro proprietà NFT su Twitter. L’autenticazione NFT avverrà sotto forma di un badge, mostrato sulle immagini del profilo, contrassegnando l’NFT del proprietario come autentico.