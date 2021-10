Twitter, ecco come inviare le mance in bitcoin

Tips è un nuovo servizio di mancia integrato su Twitter che consente agli utenti di aggiungere collegamenti a servizi di pagamento di terze parti, inclusi portafogli bitcoin e servizi Lightning Network, sui loro profili. Lo strumento di mancia è stato introdotto per la prima volta a maggio 2021 come funzionalità esclusiva per utenti selezionati ed è stato successivamente allargato a un numero maggiore di utenti il 23 settembre 2021.

Sebbene esista una vasta gamma di metodi di pagamento supportati da Tips, ci concentreremo maggiormente su quelle opzioni che consentono transazioni bitcoin. Per inviarli è possibile utilizzare un portafoglio bitcoin o eseguire la transazione tramite Strike, che è un servizio bitcoin Lightning Network.

Il funzionamento dei pagamenti tramite portafoglio bitcoin è semplice. Prima di tutto bisogna cliccare sull’icona Suggerimenti sul profilo Twitter del destinatario per confermare che è supportato un trasferimento di portafoglio bitcoin. Se il pagamento bitcoin è supportato, ci sarà un indirizzo di portafoglio bitcoin allegato al profilo.

Sarà sufficiente copiare questo indirizzo e incollarlo nel campo dell’indirizzo del destinatario sul proprio portafoglio bitcoin per inviare bitcoin direttamente all’utente Twitter. In alternativa è possibile dare una mancia agli utenti di Twitter con bitcoin tramite Strike abilitato per Light Network. È importante spiegare come funzionano Lightning Network e Strike prima di discutere i passaggi coinvolti.

Lightning Network è un livello di pagamento secondario basato sulla rete bitcoin per avviare transazioni economiche e veloci. Si noti che ci vuole fino a un’ora per finalizzare una transazione bitcoin sulla blockchain bitcoin. Utilizzando Lightning Network, gli utenti possono eludere questo processo dispendioso in termini di tempo eseguendo transazioni istantanee tra più canali sulla Lightning Network prima di registrare lo stato finale sulla blockchain.

Strike è un’app che fornisce servizi Lightning Network agli utenti per transazioni bitcoin istantanee e gratuite, una sorta di PayPal che utilizza il livello secondario di bitcoin – invece dei tradizionali binari fiat – per facilitare le transazioni transfrontaliere. Poiché Strike non addebita costi aggiuntivi sul pagamento eseguito tramite la sua lightning network, è ideale per i micropagamenti.

Al momento Strike è disponibile solo per le persone negli Stati Uniti (esclusi quelli che vivono a New York e alle Hawaii) e in El Salvador.

Per chi invece vuole ricevere mance in bitcoin, è necessario prima confermare il proprio stato di idoneità, andando alla pagina del proprio profilo e facendo clic sul pulsante Modifica profilo. Se trovate un’opzione Suggerimenti qui, siete idonei a utilizzare questa funzione. Di seguito sono riportati i passaggi necessari per attivare Tips. Fare clic sull’opzione Tips per attivare la funzione, tenete presente che dovrete accettare le Norme generali sulle mance di Twitter prima di poter continuare il processo.