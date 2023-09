Il campionato è iniziato da ormai un mese e sono in corso le qualificazioni per gli Europei 2024, ma presto ci sarà anche il calcio d’inizio del primo girone della UEFA Champions League 2023/24. Il 19 e 20 settembre, infatti, si terrà la prima giornata del torneo, che andrà avanti sino al prossimo giugno con la finale di Wembley.

In questo articolo vi forniremo, dunque, tutte le informazioni a riguardo, cosicché saprete esattamente come si svolgerà la UEFA Champions League 2023/24 e, soprattutto, dove vederla. Inoltre, vi consigliamo di dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati alla Serie A, che vi permetteranno di seguire la vostra squadra del cuore ovunque voi siate.

Quando inizia la UEFA Champions League 2023/24?

Come vi abbiamo già accennato, il primo girone della UEFA Champions League 2023/24 avrà luogo il 19 e 20 settembre. In totale sono quattro le squadre italiane che parteciperanno, ovvero Milan, Napoli, Lazio e Inter; due giocheranno il 19 settembre (Milan e Lazio), e due il 20 (Napoli e Inter). Dopodiché, due il 3 ottobre e due il 4, e così via fino al 13 dicembre 2023.

Il tabellone degli ottavi di finale verrà definito a inizio 2024, mentre la finalissima si terrà a Londra, presso lo Wembley Stadium, il 1° giugno 2024.

Le date della UEFA Champions League 2023/24

19-20 settembre – Prima giornata gironi

3-4 ottobre – Seconda giornata gironi

24-25 ottobre – Terza giornata gironi

7-8 novembre – Quarta giornata gironi

28-29 novembre – Quinta giornata gironi

12-13 dicembre – Sesta giornata gironi

13, 14, 20 e 21 febbraio 2024 – Andata ottavi

5, 16, 12 e 13 marzo 2024 – Ritorno ottavi

9 e 10 aprile 2024 – Andata quarti

16 e 16 aprile 2024 – Ritorno quarti

30 aprile e 1 maggio 2024 – Andata semifinali

7 e 8 maggio 2024 – Ritorno semifinali

1 giugno 2024 – Finale a Wembley, Londra

Dove verranno trasmesse le partite?

Le partite della UEFA Champions League 2023/24 verranno trasmesse su Sky, Prime Video e Mediaset a seconda del match. In particolare:

Sky : verranno trasmesse 121 delle 137 partite a stagione della UEFA Champions League sui canali di Sky Calcio. Al momento in cui scriviamo questo articolo l’offerta più conveniente, che vi garantirà la visione dei pacchetti Sky TV e Sky Calcio, è in sconto a soli 14,90€ al mese. I match, per gli abbonati, saranno visibili anche in streaming sull’app SkyGO e su NOW TV.

: verranno trasmesse a stagione della UEFA Champions League sui canali di Sky Calcio. Al momento in cui scriviamo questo articolo l’offerta più conveniente, che vi garantirà la visione dei pacchetti Sky TV e Sky Calcio, è in sconto a soli 14,90€ al mese. I match, per gli abbonati, saranno visibili anche in streaming sull’app SkyGO e su NOW TV. Prime Video : la piattaforma ha acquisito i diritti per mandare in diretta 16 delle migliori partite del mercoledì sera per ogni turno di stagione, per cui se siete abbonati al servizio Prime potrete vederle accedendo alla pagina web o all’applicazione per dispositivi mobili o smart TV (in caso contrario vi consigliamo di considerare la sottoscrizione del servizio, dato che i primi 30 giorni sono gratis).

: la piattaforma ha acquisito i diritti per mandare in diretta per ogni turno di stagione, per cui se siete abbonati al servizio Prime potrete vederle accedendo alla pagina web o all’applicazione per dispositivi mobili o smart TV (in caso contrario vi consigliamo di considerare la sottoscrizione del servizio, dato che i primi 30 giorni sono gratis). Mediaset: anche in questo caso verranno trasmesse 121 delle 137 partite complessive, in particolare 104 saranno visibili in diretta streaming solo per gli abbonati al servizio Mediaset Infinity+, mentre le altre 17 saranno trasmesse in chiaro su Canale 5.

Come vedere la UEFA Champions League 2023/24 dall’estero

Se vi trovate all’estero, sia che risiediate o siate in viaggio, e non riuscite ad accedere ai contenuti di Mediaset o Sky, c’è una soluzione: l’utilizzo di una VPN. Questi servizi vi consentiranno di aggirare questo ostacolo, consentendovi di sbloccare i contenuti impostando la vostra connessione come se foste fisicamente in Italia. Oltre a superare queste restrizioni, l’adozione di una VPN offre ulteriori vantaggi, garantendo una navigazione più privata e sicura, con la vostra identità online al sicuro. Ecco qui di seguito tre delle migliori opzioni disponibili per usufruire di questi benefici:

