Un cane robot con un lanciarazzi, ecco l'ultima demo dell'esercito USA

I cani robot stanno diventando una scelta popolare per il trasporto, e il lancio, di razzi a distanza, al punto che persino il Corpo dei Marines degli Stati Uniti ha recentemente dimostrato questa combinazione in un video di prova.

Nel settembre scorso, i membri del Tactical Training and Exercise Control Group (TTECG) del Marine Air Ground Task Force Training Command (MAGTFC) hanno testato un cane robot.

Questa dimostrazione ha coinvolto anche membri dell'Office of Naval Research (ONR) della Marina degli Stati Uniti ed è stata condotta utilizzando un cane robot cinese chiamato Unitree Go1.

Questo robot è disponibile su Amazon per circa 5.000 dollari e ha diverse versioni a prezzi diversi, tra cui il Go1 Air a 2.700 dollari e il Go1 Pro a 3.500 dollari. Per fare un confronto, il Boston Dynamics Spot è stato inizialmente messo in vendita nel 2020 per 74.500 dollari.

Nel video dimostrativo, il cane robot indossava un lanciarazzi anti-carro M72 e disponeva di una telecamera GoPro rivolta in avanti. Aveva anche diverse rotaie per alloggiare telecamere aggiuntive, laser di mira e altri strumenti. Il robot ha sparato il lanciarazzi da una posizione seduta, dimostrando di poter gestire il rinculo del razzo da 21 mm.

La demo ha anche mostrato che il cane robot poteva emettere suoni e comportarsi in modo inquietante, il che ha portato a considerazioni sul suo impatto psicologico.

L'idea dietro l'utilizzo di tali robot è consentire un controllo a distanza delle armi, evitando che i soldati debbano essere direttamente coinvolti nell'azione. Questo può aumentare la sicurezza delle truppe, permettendo loro di operare da luoghi sicuri mentre i robot si avvicinano agli obiettivi.

Questo non è il primo caso di armi integrate in cani robot. Nel 2021, SWORD International ha collaborato con Ghost Robotics per aggiungere un fucile non pilotato, chiamato SPUR, a un veicolo terrestre a quattro zampe senza pilota chiamato Q-UGV. Anche in Russia, è stato esposto un robot cane con un lanciarazzi RPG-26 sulla schiena all'expo Army 2022.

Tuttavia, alcune aziende di robotica, come Boston Dynamics, hanno cercato di evitare la militarizzazione dei loro robot e hanno chiesto alle persone di non armare tali dispositivi.

Immagine di Copertina: Military Video