Unieuro sfida Amazon: tanti prodotti in sconto fino al 25 marzo!

Su Amazon sono in corso le Offerte di Primavera che, come vi stiamo raccontando sin dai primi momenti del 20 marzo, vi permettono di risparmiare su centinaia di prodotti in ogni categoria del marketplace. In occasione di questo periodo di saldi, anche Unieuro ha deciso di lanciare una promozione, quasi per "sfidare" Amazon, per cui nello store online troverete tantissimi prodotti in sconto fino al 25 marzo!

Vedi offerte su Unieuro

Offerte Unieuro, perché approfittarne?

La nuova promozione di Unieuro è, dunque, un'occasione da non perdere per acquistare quei prodotti tech che desiderate da tempo, che si tratti di notebook, smartphone, elettrodomestici o videogiochi. Gli sconti riguardano, infatti, ogni categoria dello store, compresi i prodotti Apple, che raramente sono oggetto di promozioni!

Inoltre, vi ricordiamo che potrete usufruire della consegna gratuita direttamente a casa vostra per tutti gli ordini a partire da 49€, mentre nella maggior parte dei casi avrete anche modo di dilazionare il vostro pagamento in 3 comode rate mensili senza interessi con PayPal o Klarna (cosa che, invece, non si può fare su Amazon).

Tra le offerte più interessanti troviamo il nuovo Apple Watch Series 9, disponibile a soli 389,00€ anziché 459,00€. Questo straordinario smartwatch è perfetto sia per gli appassionati della marca Apple, che annualmente aggiornano il loro iPhone e il loro orologio, sia per chi cerca semplicemente un nuovo smartwatch di altissima qualità. Il design e le funzionalità del Series 9 sono difficilmente eguagliabili sul mercato, specialmente a prezzi così vantaggiosi!

Per scoprire tutte le offerte disponibili, vi consigliamo di visitare la pagina dedicata ai saldi su Unieuro. Tuttavia, vi suggeriamo di agire tempestivamente e aggiungere i prodotti che vi interessano al carrello, poiché gli sconti termineranno il 25 marzo, mentre le scorte disponibili degli articoli più richiesti potrebbero esaurire ancor prima.

