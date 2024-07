Viaggio in camper? Ecco 7 prodotti che non puoi non avere

State ultimando i preparativi per la vostra prossima vacanza in camper e volete essere sicuri di avere tutto il necessario senza dimenticare niente? In questo articolo riproporremo alcuni dei prodotti che non dovresti assolutamente dimenticarvi di acquistare, prima di partire per le vacanze.in questo modo avrete la certezza di avere sempre con voi tutto il necessario per vivere la bellissima esperienza del viaggio in camper in totale comodità, evitando inutili stress e acquisti fatti in fretta e furia durante la vacanza.

Di seguito troverete 7 articoli di vario genere, utili a semplificarvi la vita mentre siete in camper o a soccorrervi in caso di necessità! Cogliamo l'occasione per proporvi anche un altro articolo che propone alcuni prodotti interessanti, da valutare di acquistare prima del vostro prossimo viaggio: stiamo parlando dell'articolo dedicato ai prodotti Amazon Finds virali da portare con voi in viaggio!

Compressore portatile

Non potete dimenticarvi di avere con voi un compressore, piccolo ma potente, che possa esservi di aiuto in qualsiasi momento. Acquistando il modello super leggero che vi stiamo proponendo, vi basterà collegarlo allo pneumatico che si desidera gonfiare. A questo punto, premere il pulsante di accensione per accendere e farlo partire in maniera automatica! Non fatevi ingannare dal design super compatto: questo compressore gonfia uno pneumatico 195 / 65R15 da 0 a 35 psi in 5 min!

Lanterna da campeggio solare

Da sfruttare durante la serata o la nottata, questa bellissima lanterna da campeggio è un accessorio incredibile. Per utilizzarla, vi basta girare la manovella per un minuto e poi fornirà la luci necessaria per 10 minuti. Ad alta efficienza energetica, consuma meno energia a differenza di altre lanterne, così da essere a disposizione per qualsiasi momento di necessità! Un'ottimo acquisto, da sfruttare sul camper e anche eventualmente in tenda.

Portabicchieri da camper

Partendo in camper, passerete sicuramente diverse ore alla guida e quindi non c'è nulla di più comodo da avere di un set di 2 portabicchieri. Questo set è pensato per supportare qualsiasi tipo di bevanda, dalle bottiglie alle tazze! Ovviamente è realizzato in materiale ABS di alta qualità, quindi il supporto per tazze è ad alta resistenza e assicura buoa resistenza agli urti. Inoltre, sono provvisti di un pad EVA antiscivolo all'interno del supporto del bicchiere o della tazza. Non solo può ridurre il rumore e le vibrazioni del corpo all'interno ma previene anche eventuale urti! Un vero e proprio must have per gustare il vostro caffè o bere dell'acqua, con un semplice gesto.

Tendone parasole

Se volete assicurarvi una bella zona all'aperto, da sfruttare durante il giorno quando siete in pausa, tra una nuotata e l'altra, un tendone può essere una scelta più che saggia. Questo che vi stiamo proponendo non solo è ampio ma è anche realizzato in materiale di ottima qualità, pensato per resistere al vento e proteggervi dai raggi del sole, così da riposare al meglio. Un acquisto da fare immediatamente per ampliare lo spazio a disposizione con il vostro camper!

Filo stendibiancheria

Dato che sicuramente, nonostante i cambi, vi ritroverete a pulire i vostri capi d'abbigliamento specie biancheria e costumi, creare una zona apposita dove stendere è una necessità. Per questo, vi proponiamo questo filo stendibiancheria, facile da usare e ottimo per otimizzare gli spazi intorno a voi o anche dentro al camper. In questo modo potrete stendere tutto facilmente, per far asciugare i vostri capi in poche ore e con la massima comodità!

Set sedie e tavolino pieghevoli

Sempre per sfruttare al meglio gli spazi, magari per mangiare o giocare in compagnia e serenità, non potete farvi scappare questo set di sedie più tavolino pieghevoli. Il tavolo da picnic è regolabile in altezza in ben 3 modalità, che possono essere facilmente impostate in base alle vostre necessità. Potrete scegliere voi se il tavolo deve essere alto 55 cm, 62 cm o 70 cm! Al centro del tavolo inoltre c'è un foro per l'ombrellone, da sfruttare durante le giornate più calde o se non avete un parasole. Le sedie sono 4 e sono dei piccoli sgabelli facilmente trasportabili ovunque vogliate!

Set di pentole e padelle

Infine, se contate di cucinare qualcosa anche sul camper, non dovete farvi scappare questo piccolo set di pentole apposite per il campeggio. Nella confezione troverete: 1 pentola da campeggio in alluminio con coperchio, 1 padella in alluminio, 1 teiera e 1 sacchetto a rete per contenere tutto e riporlo quando necessario. Visto il costo, e visto che potrete tenere il kit sempre in camper da sfruttare al momento del bisogno, si tratta di un altro must have da non farvi scappare