Vinci una gift card Carrefour del valore di 100€! SCOPRI COME!

Per tutti gli amanti del cioccolato Lindt, Carrefour lancia un’incredibile opportunità con il concorso “Tailor Made LINDOR e Choco Wafer Carrefour”, che vi permette di vincere una gift card Carrefour del valore di 100€. Il concorso è attivo fino al 7 novembre 2024 e vi offre la possibilità di rendere i vostri acquisti ancora più dolci e vantaggiosi. Partecipando, potreste vincere una delle 100 gift card Carrefour messe in palio, ognuna del valore di 100€. Un'occasione perfetta per tutti coloro che vogliono fare scorta dei deliziosi cioccolatini Lindt e, allo stesso tempo, avere la possibilità di risparmiare sui futuri acquisti!

Concorso "Tailor Made LINDOR e Choco Wafer", come partecipare

Partecipare è facile e accessibile a tutti. Per prima cosa, acquistate 2 prodotti tra quelli che fanno parte della gamma LINDOR Cornet (disponibile nelle confezioni da 200g e 337g) e i nuovi Choco Wafer, un prodotto innovativo che sta già conquistando i palati più golosi.

Dopo aver completato l’acquisto, conservate lo scontrino: sarà il vostro biglietto d'ingresso per il concorso. Il passaggio successivo è inviare un SMS al numero 339 3112898. Nel messaggio, dovrete inserire i dati dello scontrino separati da un asterisco (*), seguendo questo ordine:

Lettera N se l’acquisto è stato effettuato in negozio, o W se è stato fatto online. Data dell’acquisto (nel formato ggmmaa). Ora dell’acquisto (nel formato hhmm). Numero di emissione progressivo dello scontrino (senza zeri iniziali o trattini). Importo totale dello scontrino, comprensivo dei decimali.

Una volta inviato l’SMS, saprete subito se siete tra i fortunati vincitori di una delle 100 gift card Carrefour da 100€, grazie al sistema instant win che vi comunicherà l’esito direttamente sul vostro cellulare.

Se sarete tra i vincitori, riceverete un SMS di conferma. A quel punto, avrete 5 giorni di tempo per inviare una mail all’indirizzo 3415carrefourlindor24@solelunacom.it, inserendo come oggetto: “Tailor Made Lindor e Choco Wafer – Carrefour 2024”. Nella mail, sarà necessario allegare i vostri dati anagrafici e una scansione dello scontrino per convalidare la vincita, così come indicato nel regolamento ufficiale.

Per tutti i dettagli sul concorso, potete consultare il regolamento completo disponibile sul sito di Carrefour o nei punti vendita aderenti. È importante ricordare che gli acquisti validi per la partecipazione devono essere effettuati esclusivamente nei negozi Carrefour (esclusi i Carrefour Express) o sul sito di spesa online.

Non perdete l'occasione di partecipare a questo fantastico concorso e di fare scorta dei migliori prodotti Lindt! Le gift card Carrefour da 100€ potrebbero essere vostre, perfette per rendere ancora più conveniente la vostra spesa.

Vedi il regolamento